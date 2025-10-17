لقاء بين وزير الشؤون الإسلامية وعضو مجلس الشيوخ الباكستاني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم في محافظة جدة، بعضو مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية الشيخ نور الحق قادري الذي يزور المملكة حالياً.

خلال اللقاء، تم مناقشة المجالات المشتركة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بخدمة العمل الإسلامي. وقد أشاد وزير الشؤون الإسلامية بالعلاقات الأخوية القوية بين السعودية وباكستان، والتي تستند إلى قيم ومبادئ الإسلام السمحة.

من جانبه، أثنى الشيخ نور الحق قادري على الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، ورعاية الحرمين الشريفين وزوارهم.

يأتي هذا اللقاء ضمن جهود الدولتين لتعزيز التعاون الإسلامي وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما في مختلف المجالات.