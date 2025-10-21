تابع الان خبر سمو ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيًا تطورات الأوضاع في قطاع غزة وجهود إنهاء الحرب حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة وبحث الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الحرب الدائرة في القطاع.

وتناول الاتصال أيضًا مناقشة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافةً إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، مشددين على أهمية إطلاق خطوات عملية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه المباحثات في إطار الجهود الدبلوماسية التي تقودها المملكة لتعزيز السلام الإقليمي ودعم المساعي الدولية الرامية إلى وقف الحرب في غزة، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.