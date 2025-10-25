القيادة تهنئ رئيس كازاخستان بمناسبة يوم الجمهورية لبلاده

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامة الرئيس ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان، متمنياً لهم التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، معبراً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان.

ولاقت رسائل التهنئة هذه استحساناً كبيراً من قبل الجانب الكازاخي، معبرين عن تقديرهم العميق لهذه اللفتة الكريمة من القيادة السعودية، ومؤكدين على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتطلعهم المشترك لتعزيز التعاون في جميع المجالات.