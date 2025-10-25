اخبار السعوديه

القيادة تهنئ رئيس كازاخستان بمناسبة يوم الجمهورية لبلاده

0 نشر
0 تبليغ

القيادة تهنئ رئيس كازاخستان بمناسبة يوم الجمهورية لبلاده

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامة الرئيس ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان، متمنياً لهم التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الأمير برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، معبراً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان.

ولاقت رسائل التهنئة هذه استحساناً كبيراً من قبل الجانب الكازاخي، معبرين عن تقديرهم العميق لهذه اللفتة الكريمة من القيادة ، ومؤكدين على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتطلعهم المشترك لتعزيز التعاون في جميع المجالات.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا