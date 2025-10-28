لقاء بين ولي العهد ورئيس الفيفا لبحث سبل التعاون الرياضي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في لقاءٍ مهم جدًا، التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتب سموه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني إنفانتينو.

في هذا اللقاء، تم استعراض مجالات التعاون الرياضي بين السعودية والاتحاد الدولي لكرة القدم، وتمت مناقشة الفرص الواعدة التي تسهم في تطوير هذا التعاون.

حضر اللقاء عدد من الشخصيات البارزة في المملكة، بما في ذلك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ عبدالعزيز طربزوني، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود السعودية لتعزيز التعاون الرياضي الدولي وتطوير الرياضة في المملكة، ويعكس التزام القيادة السعودية بدعم الرياضة وتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين في هذا المجال.