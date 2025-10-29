شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، السيد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له، وذلك على هامش انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والمستشار بالديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية الأستاذ نواف المالكي.

وفي ختام الزيارة اتفقت السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين، وذلك استنادا على المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين، وتأكيدا لرغبتهما المتبادلة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم فيما يلي نصه: انطلاقا من عمق الشراكة التاريخية بين السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، الممتدة لنحو 8 عقود، وبناء على روابط الأخوة الوثيقة والتضامن الإسلامي اللذين يجمعان قيادة البلدين، فقد اتفق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية السيد محمد شهباز شريف، خلال اللقاء المنعقد بينهما في الرياض يوم الاثنين 5 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 27 أكتوبر 2025م على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك استنادا على المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين، وتأكيدا على رغبتهما المتبادلة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة.

ويشمل الإطار بحث عدد من المشاريع النوعية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية التي ستسهم في دعم التعاون بين حكومة البلدين، وتعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وذلك في القطاعات ذات الأولوية بما فيها قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين وتقنية المعلومات والسياحة والزراعة والأمن الغذائي ويعمل الجانبان حاليا على دراسة عددٍ من المشاريع الاقتصادية المشتركة، بما في ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لمشروع الربط الكهربائي بين المملكة وباكستان، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

ويأتي هذا الإطار امتدادا لسعي البلدين إلى ترسيخ أواصر العلاقات الأخوية بينهما، وتأكيدا على رؤيتهما المشتركة نحو بناء شراكة مستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق تطلعات قادة البلدين وشعبيهما الشقيقين، ويخدم مصالحهما المشتركة، كما يتطلع قادة البلدين إلى عقد اجتماع مجلس التنسيق الأعلى السعودي - الباكستاني.