بالفيديو.. الرئيس السوري أحمد الشرع: بدعم ولي العهد استطاعت سوريا أن تعود إلى موقعها الإقليمي خلال 10 أشهر

موقع الخليج 365: قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن سوريا استطاعت، بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن تعود إلى موقعها الإقليمي خلال 10 أشهر.

دعم ولي العهد

وأضاف خلال جلسة بعنوان "آفاق سوريا الجديدة" في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض: "سوريا اليوم بدأت صفحة جديدة وانفتحت على العالم بشكل سريع. نحن نتحدث عن 10 أشهر، لكن خلال هذه المدة استطاعت سوريا أن تعود إلى موقعها الإقليمي والعالمي بشكل سريع، بدعم الدول المحبة لسوريا وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

ممر تجاري

وتابع: "أعتقد أن العالم اليوم سيستفيد من سوريا بشكل كبير جدًا، وستكون ممرًا تجاريًا هامًا لنقل البضائع. والعالم الآن يعاني من عدم أمان في سلاسل التوريد بين الشرق والغرب، وأيضًا يعاني من إمدادات سلاسل الغاز إلى أوروبا، وهذا الأمر يمكن أن يتوفر في سوريا بشكل كبير جدًا".

مساندة حكومة الشرع والشعب السوري

الجدير بالذكر يعكس حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جلسة فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ضمن أعمال منتدى مستقبل الاستثمار في دورته التاسعة، حرص سموه على دعم تنمية الاقتصاد السوري، في إطار الدور القيادي للمملكة على المستوى الدولي في طرح ودعم المبادرات الرامية إلى مساندة حكومة الشرع والشعب السوري.