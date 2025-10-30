اخبار السعوديه

بالفيديو.. الرئيس السوري أحمد الشرع داخل مركز تسوق بالرياض.. ومواطنون يلتقطون الصور التذكارية معه

موقع الخليج 365: وثق مقطع فيديو تواجد الرئيس السوري أحمد الشرع برفقة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني داخل أحد مراكز التسوق بمدينة الرياض، حيث حظي المقطع بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو لحظة دخول الرئيس الشرع إلى المركز التجاري، وسط استقبال واهتمام من عدد من المواطنين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

يُذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق له غادروا الرياض مساء اليوم، عقب لقائه ولي العهد الأمير ، ومشاركته في جلسة بعنوان "آفاق سوريا الجديدة" ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في العاصمة .

