السعودية ترحب بخطوة اعتراف كوسوفا رسميًا من قبل الحكومة السورية

بيروت - نادين الأحمد - رحّبت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بإعلان حكومة الجمهورية العربية السورية اعترافها الرسمي بجمهورية كوسوفا، وذلك خلال لقاء ثلاثي جمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيسة كوسوفا فيوسا عثماني سادريو. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتعزيز الدبلوماسية الدولية ودعم الاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذا التطور يعكس توجهًا إيجابيًا نحو ترسيخ علاقات التعاون بين سوريا وكوسوفا، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين ودعم مسارات الشراكة المستقبلية. كما شددت الوزارة على حرص المملكة المستمر على تعزيز التعاون الدولي وتوسيع جسور التواصل بين الدول، بما يعزز الأمن والسلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتجدد المملكة موقفها الداعم لأي مبادرات تسهم في بناء علاقات مستدامة بين الدول، معربةً عن أملها في أن يسهم الاعتراف السوري بكوسوفا في فتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي، وبما يحقق الازدهار ويعزز الاستقرار في المنطقة والعالم.