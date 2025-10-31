هيئة الأفلام تنظم مؤتمر النقد السينمائي الدولي بعنوان “السينما.. فن المكان”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مؤتمر النقد السينمائي الدولي يختتم جولته في الرياض

بعد جولة استمرت في مدن المملكة من أبها إلى القطيف، وصل مؤتمر النقد السينمائي الدولي إلى محطته الختامية في الرياض. ينظم المؤتمر من قبل هيئة الأفلام خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2025م في قصر الثقافة بحي السفارات، تحت شعار “السينما.. فنّ المكان”. يهدف المؤتمر إلى إثراء المشهد النقدي وتعزيز الحوار السينمائي في المملكة.

تركز النسخة الثالثة من المؤتمر على العلاقة بين السينما والمكان، مع التأكيد على أهمية المكان كعنصر أساسي في السرد البصري والهوية الثقافية في التجربة السينمائية.

يمتد المؤتمر على ثلاثة أيام، يتضمن برنامجًا ثقافيًا غنيًا يشمل جلسات حوارية، وعروض تقديمية، وورش عمل (ماستر كلاس)، وعروض أفلام، بمشاركة نخبة من النقّاد وصُنّاع الأفلام من جميع أنحاء العالم.

تنسجم فعاليات المؤتمر مع رؤيته الهادفة إلى دعم النقد السينمائي في المملكة، من خلال عقد ملتقيات علمية وتفاعلية تسهم في تعزيز الفهم العميق للأفلام وتطوير أدوات التحليل النقدي.

يؤكد المؤتمر التزام هيئة الأفلام بتعزيز الثقافة السينمائية والنقدية، ودعم الحراك الإبداعي الوطني كجزء من التطور الثقافي والمعرفي في المملكة، من خلال تهيئة بيئة حوارية تُثري الفكر السينمائي وتفتح آفاقًا جديدة أمام النقاد والمبدعين على حد سواء.