هيئة الابتكار تعلن بدء التسجيل في منتدى مناطق الابتكار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من منتدى مناطق الابتكار 2025، الذي تنظمه الهيئة بالشراكة مع وادي الظهران للتقنية يومي 17 و18 من نوفمبر الحالي، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز منظومة البحث والابتكار، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد معرفي مزدهر.

ويهدف المنتدى إلى بناء شراكات تسهم في تبادل المعرفة، واستكشاف آفاق جديدة لتطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار في المملكة، إلى جانب بحث سبل دعم الشركات الناشئة وتسريع تتجير الاختراعات، وتعزيز التكامل بين الجامعات والجهات الحكومية، إضافة إلى استعراض التجارب والممارسات العالمية في تطوير مناطق الابتكار وتفعيل دورها في دعم التقنيات العميقة وتطوير المواهب.

ويركز المنتدى على رفع أثر مناطق الابتكار في القطاعين البحثي والابتكاري، واستكشاف الإستراتيجيات الفاعلة لتعزيز التعاون بين مختلف أطراف المنظومة، وتوفير بيئة ابتكارية محفزة تحتفي بالإنجازات والمبادرات النوعية ضمن الأولويات الوطنية، إلى جانب تسليط الضوء على الموارد المتاحة وفرص التمويل وبرامج الإرشاد الموجهة لرواد التقنيات العميقة.

ويمثل المنتدى منصة تجمع قادة الابتكار والمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الكبرى والحاضنات والمسرعات وعموم المهتمين بالمنظومة الابتكارية في المملكة، لاستكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات ومناقشة الحلول لتجاوز التحديات المحلية والعالمية.

ويتضمن المنتدى مسارين رئيسين، يخصص اليوم الأول لمناطق الابتكار وما تشهده من تطور في منظوماتها الداعمة للبحث والتطوير، فيما يركز اليوم الثاني على التتجير ونقل التقنية واستعراض أبرز التجارب والممارسات في تحويل الابتكارات إلى منتجات ذات أثر اقتصادي، إلى جانب المعرض المصاحب الذي يتيح للشركات الناشئة عرض منتجاتها وحلولها التقنية المبتكرة.

ويتناول المنتدى عددًا من الموضوعات الرئيسة، من أبرزها: القيادة المستقبلية في مراكز الابتكار، وبناء القواعد الأساسية للتقنيات في المناطق الابتكارية، والممكنات المتاحة لدعم الكفاءات الوطنية المبدعة، والدور التكاملي لمنظومة نقل وتتجير التقنية من البنية التحتية إلى الاستثمار في الشركات الناشئة، إلى جانب استعراض قصص نجاح المنظومة وما حققته من تقدم.