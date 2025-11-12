شكرا لقرائتكم خبر "سارسـات إكس" تحصد المركز الثالث عالميًا في كأس العالم لريادة الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توّج وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، شركة SARsatX السعودية التابعة لشركة وادي جدة، الذراع الاستثماري والابتكاري لجامعة الملك عبدالعزيز، بالمركز الثالث عالميًا في كأس العالم لريادة الأعمال (EWC)، وذلك خلال الحفل الختامي الذي أُقيم ضمن فعاليات ملتقى بيبان 2025.

وجاء هذا الإنجاز بعد منافسة قوية شاركت فيها آلاف الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم، حيث فازت الشركة بجائزة مالية قدرها 150 ألف دولار في فئة المرحلة الأولية، تقديرًا لابتكاراتها في تقنيات الأقمار الصناعية والاستشعار عن بُعد التي تم تطويرها محليًا داخل منظومة جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

وتُعد SARsatX من الشركات السعودية الواعدة التي انطلقت من بيئة جامعة الملك عبدالعزيز البحثية، حيث شاركت في برنامج "بذرة" التابع للجامعة بالتعاون مع شركة وادي جدة، قبل أن تحصل على دعم وتمويل من الشركة لتطوير تقنياتها وتوسيع نطاق أعمالها. كما سبق أن حصدت الشركة المركز الأول في مسار البيئة ضمن مسابقة "ستارت سمارت 2023"، واستفادت من برامج التدريب والدعم التي أسهمت في تسريع رحلتها نحو النجاح.

وأعرب الدكتور سطام بن سعود لنجاوي، الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يعكس ثمرة الاستثمار في الابتكار والكوادر الوطنية، قائلًا: "فوز شركة SARsatX بهذا المركز العالمي يؤكد أن الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي هو استثمار في المستقبل. نحن في وادي جدة نؤمن بأن دعم الشركات الجامعية الناشئة وتحويل أفكارها إلى مشاريع تقنية واقعية هو الطريق نحو بناء اقتصاد وطني تنافسي يقوم على الابتكار والمعرفة."

وأضاف أن هذا الإنجاز يُجسّد رؤية وادي جدة في تمكين الشركات السعودية الناشئة من الوصول إلى المنافسات العالمية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي لريادة الأعمال والتقنية.

وقال الدكتور أحمد الزبيري، مؤسس شركة SARsatX: "هذا الإنجاز هو ثمرة عمل جماعي بدأ من بيئة الجامعة الداعمة للبحث والابتكار، ونفخر بأن تكون شركتنا مثالًا على ما يمكن أن يحققه الشباب السعودي حين تتاح له الفرصة والدعم المناسب. الفوز في كأس العالم لريادة الأعمال هو بداية لمسيرة أكبر نحو المنافسة العالمية وتقديم حلول تقنية ترفع اسم المملكة في مجال الفضاء والتقنيات المتقدمة".

الجدير بالذكر أن مؤسس الشركة هو الدكتور أحمد الزبيري، أحد خريجي الدراسات العليا في قسم هندسة الطيران والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز، الذي أسّس الشركة لتطوير حلول فضائية مبتكرة تدعم منظومات الاتصالات والاستشعار الجوي. ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لدور شركة وادي جدة في دعم الشركات الجامعية الناشئة، وتمكين بيئة الابتكار وريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.