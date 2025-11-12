شكرا لقرائتكم خبر توقيع كتاب «ورقات ومشكلات العصر» للسيد عبدالله فدعق في معرض الشارقة الدولي للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويضم الكتاب صفحاتٍ تتقاطع فيها روح النص الشرعي مع عمق الفكر الإنساني، بلغةٍ رصينةٍ وأسلوبٍ متوازنٍ يفتح للقارئ آفاقًا أوسع لفهم الدين والحياة، ويمنحه فسحةً للتأمل، وجرأةً على الاجتهاد، وإلهامًا للوعي والتجديد.
وأكد المؤلف في حديثه عقب التوقيع أن هذا الإصدار يأتي امتدادًا لمسيرته الطويلة في الكتابة والرأي، والتي قاربت عشرين عامًا، سعى خلالها إلى إبراز الفقه في بعده الإنساني، والفكر في عمقه القيمي، مشيرًا إلى أن الكتاب يحاول ملامسة التحولات الفكرية والسلوكية في زمن تتقاطع فيه القيم والمصالح.
واستقطب حفل التوقيع عددًا من المثقفين والإعلاميين السعوديين والعرب الذين ثمّنوا هذا الإصدار، بوصفه إضافة نوعية للمشهد الثقافي العربي، مؤكدين أن تجربة المؤلف تمثّل نموذجًا للفكر السعودي المتوازن في طرحه ورؤيته تجاه قضايا العصر.
