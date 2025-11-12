شكرا لقرائتكم خبر كاوست تعزز ريادة المملكة عالمياً في التأثير البحثي بإدراج 16 عالماً من منسوبيها ضمن قائمة "كلاريفيت" لعام 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة "كلاريفيت" عن قائمة الباحثين الأكثر استشهادًا بأعمالهم العلمية لعام 2025، والتي ضمّت 16 باحثًا من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، من بينهم 15 عضوًا من هيئة التدريس البالغ عددها 185 عضوًا. ويتجاوز هذا العدد ما حققته الجامعة في العام الماضي (14 باحثًا)، بما يعكس استمرار تقدّم كاوست في الريادة البحثية وارتفاع تأثيرها العلمي.

كما تمثّل كاوست في قائمة هذا العام 59% من إجمالي الباحثين الأكثر استشهادًا في المملكة العربية السعودية وفق تصنيف "كلاريفيت"، والأعلى بين مؤسسات التعليم والبحث العلمي في جميع الدول العربية.

يُصنف باحثو قائمة "كلاريفيت" لعام 2025 ضمن النخبة الأكثر تأثيرًا على الصعيد العالمي، إذ يندرج إنتاجهم العلمي ضمن أعلى 1% من الأبحاث الأكثر استشهادًا خلال الفترة من 2014 إلى 2024. وقد بلغ عدد الباحثين المدرجين عالميًا في هذه القائمة لهذا العام 6868 باحثًا وباحثة.

وقال رئيس كاوست، البروفيسور إدوارد بيرن بهذه المناسبة "يجسّد علماء كاوست روح الإبداع والابتكار التي تحول المعرفة إلى أثر يخدم المملكة والعالم. ويؤكد إدراج هذا العدد الكبير من باحثينا في قائمة كلاريفيت ثقافة التميز العلمي والرسالة الاستثنائية التي تميّز الجامعة، وتعكس مساهمتها الاستراتيجية في مسيرة التقدم الوطني".

وشهد هذا العام عددًا من الإنجازات البحثية البارزة لباحثي كاوست المدرجين في قائمة كلاريفيت، من بينها دراسة رائدة حول تدهور الأراضي وتعزيز الأمن الغذائي قادها البروفيسور فرناندو ماستري بالتعاون مع الأمم المتحدة وأربعة من باحثي كاوست المدرجين في القائمة (هيلكي بيك، وكارلوس دوارتي، وماثيو مكاب، ويوشيهيدي وادا). وقدمت الدراسة أدق تقييم كمي عالمي حتى الآن للتأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتدهور الأراضي، إضافة إلى عدد من الحلول والسياسات المقترحة.

وفي دراسة أخرى، كشف البروفيسور كارلوس دوارتي – عبر تتبّع حركة السلاحف البحرية – عن اتساع حجم الاقتصاد الأزرق في البحر الأحمر (الاستخدام المستدام لموارد المحيطات) بشكل يفوق التقديرات السابقة. كما أسهم بحث بقيادة البروفيسور عثمان بكر وباحثين آخرين من كاوست في تطوير مُولّد كمّي للأرقام العشوائية بسرعات غير مسبوقة.

ويمثّل العلماء الـ 16 المدرجون في القائمة 13 جنسية مختلفة، ما يعكس البيئة البحثية العالمية في كاوست وقدرتها على جذب أفضل المواهب العلمية من مختلف أنحاء العالم.

وفيما يلي القائمة الكاملة لأعضاء كاوست المدرجين ضمن الباحثين الأكثر استشهادًا لعام 2025:

الاسم: توماس ألين

المنصب: عالم أبحاث

البرنامج الأكاديمي لكاوست: علوم المواد والفيزياء التطبيقية

الإسهامات: ابتكار خلايا شمسية أكثر كفاءة لمستقبل طاقة نظيفة

الاسم: عثمان بكر

المنصب: أستاذ علوم المواد والفيزياء التطبيقية

البرنامج الأكاديمي لكاوست: علوم المواد والفيزياء التطبيقية

الإسهامات: هندسة المواد النانوية لتحويل الضوء إلى طاقة مستدامة

الاسم: ديريا باران

المنصب: أستاذ مشارك، علوم المواد والفيزياء التطبيقية

البرنامج الأكاديمي لكاوست: علوم المواد والفيزياء التطبيقية

الإسهامات: هندسة مواد ذكية لمستقبل طاقة مستدامة

الاسم: هيلكي بيك

المنصب: أستاذ مساعد، هندسة وعلوم أنظمة الأرض

البرنامج الأكاديمي لكاوست: علوم وهندسة أنظمة الأرض

الإسهامات: تحسين فهم وتوقع المخاطر المناخية

الاسم: لويجي كافالو

المنصب: أستاذ علوم الكيمياء

البرنامج الأكاديمي لكاوست: علوم الكيمياء

الإسهامات: تصميم محفزات الجيل القادم لدعم تصنيع كيميائي أنظف

الاسم: توماس كروثر

المنصب: أستاذ

البرنامج الأكاديمي لكاوست: قسم العلوم والهندسة البيئية

الإسهامات: مواجهة فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ من خلال الأبحاث البيئية

الاسم: ستيفان دي ولف

المنصب: أستاذ علوم المواد والفيزياء التطبيقية

البرنامج الأكاديمي لكاوست: علوم المواد والفيزياء التطبيقية

الإسهامات: خفض تكلفة الطاقة الشمسية

الاسم: كارلوس دوارتي

المنصب: أستاذ “ابن سينا” المتميز، علوم البحار

البرنامج الأكاديمي لكاوست: علوم البحار

الإسهامات: استعادة صحة المحيطات

الاسم: محمد الداوودي

المنصب: أستاذ “ابن الهيثم” المتميز، علوم الكيمياء

البرنامج الأكاديمي لكاوست: علوم الكيمياء

الإسهامات: بناء مواد ماصة صلبة وظيفية لحل مختلف التحديات

الاسم: فرناندو مايستر

المنصب: أستاذ علوم وهندسة البيئة

البرنامج الأكاديمي لكاوست: قسم العلوم والهندسة البيئية

الإسهامات: فهم واستعادة الأنظمة البيئية الجافة لمستقبل مستدام

الاسم: ماثيو مكاب

المنصب: أستاذ علوم وهندسة البيئة

البرنامج الأكاديمي لكاوست: قسم العلوم والهندسة البيئية

الإسهامات: استخدام مراقبة الأرض لدعم المناخ والمياه والأمن الغذائي

الاسم: عمر محمد

المنصب: أستاذ علوم المواد والفيزياء التطبيقية

البرنامج الأكاديمي لكاوست: علوم المواد والفيزياء التطبيقية

الإسهامات: تطوير أدوات تجريبية متقدمة لفهم تحويل الضوء إلى طاقة

الاسم: يون هاو نغ

المنصب: أستاذ الهندسة الكيميائية

البرنامج الأكاديمي لكاوست: الهندسة الكيميائية

الإسهامات: استخدام أشعة الشمس لتحويل النفايات إلى وقود كيميائي

الاسم: هافارد رو

المنصب: أستاذ علوم الإحصاء

البرنامج الأكاديمي لكاوست: علوم الإحصاء

الإسهامات: تحويل عدم اليقين إلى معرفة مبسطة باستخدام الاحتمالات البايزية

الاسم: يوشيهيدي وادا

المنصب: أستاذ علوم النبات

البرنامج الأكاديمي لكاوست: علوم النبات، قسم العلوم والهندسة البيئية

الإسهامات: قياس تأثير المناخ والأنشطة البشرية على المياه والموارد الأرضية العالمية

الاسم: هوابين زانغ

المنصب: أستاذ مساعد علوم الكيمياء

البرنامج الأكاديمي لكاوست: علوم الكيمياء

الإسهامات: تحقيق التحكم الزماني والمكاني في التحفيز غير المتجانس لإنتاج الهيدروجين الأخضر.