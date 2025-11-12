شكرا لقرائتكم خبر جامعة جدة تطلق معرض “حِرفة ومِهنة” احتفاءً بعام الحرف السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف المعرض إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتقديم تجربة تعليمية تفاعلية للطلاب والطالبات والمجتمع، تسلط الضوء على التراث الحرفي وأصالته المتجددة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
شهد المعرض مشاركة متميزة من طالبات الجامعة ومنسوباتها، إلى جانب حرفيين منتسبين لجمعية الأيدي الحرفية الخيرية، حيث عُرضت أعمال يدوية متنوعة تعكس مهارات فنية متوارثة وإبداعات معاصرة.
كما تخلل المعرض جلسة حوارية بعنوان “الفنون والأزياء التراثية بين أصالة الحرفة والمعاصرة”، ناقشت سبل دمج التراث بالحاضر، وإبراز الحرف اليدوية كرافد اقتصادي وثقافي مستدام.
ويُعد هذا المعرض نموذجًا للتكامل بين الجهات الأكاديمية والمجتمعية والثقافية، في سبيل تمكين الحرفيين، وتعزيز الوعي المجتمعي بقيمة الحرف التقليدية، وربط الأجيال الجديدة بجذورها الثقافية عبر منصات تعليمية وإبداعية.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة جدة تطلق معرض “حِرفة ومِهنة” احتفاءً بعام الحرف السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.