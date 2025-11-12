شكرا لقرائتكم خبر جامعة جدة تطلق معرض “حِرفة ومِهنة” احتفاءً بعام الحرف السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق اليوم في جامعة جدة معرض “حِرفة ومِهنة”، بتنظيم مشترك بين كرسي جامعة جدة للدعم المجتمعي وكلية التصاميم والفنون، وبالتعاون مع هيئة التراث، وذلك في إطار دعم وتمكين أصحاب الحرف اليدوية، ومواكبة إعلان المملكة عام 2025 عامًا للحرف السعودية اليدوية.

ويهدف المعرض إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتقديم تجربة تعليمية تفاعلية للطلاب والطالبات والمجتمع، تسلط الضوء على التراث الحرفي وأصالته المتجددة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

شهد المعرض مشاركة متميزة من طالبات الجامعة ومنسوباتها، إلى جانب حرفيين منتسبين لجمعية الأيدي الحرفية الخيرية، حيث عُرضت أعمال يدوية متنوعة تعكس مهارات فنية متوارثة وإبداعات معاصرة.

كما تخلل المعرض جلسة حوارية بعنوان “الفنون والأزياء التراثية بين أصالة الحرفة والمعاصرة”، ناقشت سبل دمج التراث بالحاضر، وإبراز الحرف اليدوية كرافد اقتصادي وثقافي مستدام.

ويُعد هذا المعرض نموذجًا للتكامل بين الجهات الأكاديمية والمجتمعية والثقافية، في سبيل تمكين الحرفيين، وتعزيز الوعي المجتمعي بقيمة الحرف التقليدية، وربط الأجيال الجديدة بجذورها الثقافية عبر منصات تعليمية وإبداعية.