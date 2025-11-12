شكرا لقرائتكم خبر برعاية مدير عام التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة.. انطلاق فعالية هايكنق تقني مكة غداً في الطائف بمشاركة أكثر من 70 متدرباً ومتدربة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق مساء غدٍ الخميس فعالية "هايكنق تقني مكة"، التي تنظمها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة وتستضيفها الكلية التقنية بالطائف، برعاية مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس حسين بن علي البحيري، بمشاركة أكثر من 70 متدربًا ومتدربة يمثلون 13 كليةً ومعهدًا تدريبيًا من مختلف منشآت التدريب بالمنطقة.

وأوضح المهندس البحيري أن الفعالية تأتي ضمن الأنشطة النوعية التي تنفذها الإدارة العامة بهدف تعزيز ثقافة الرياضة كأسلوب حياة، وتنمية روح الفريق والانتماء الوطني لدى المتدربين والمتدربات، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع جودة الحياة وتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع.

وأشار إلى أن الفعالية تحظى بدعم من صندوق المتدربين الرئيسي، وهو ما يعكس اهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتفعيل دور الصندوق في دعم البرامج والأنشطة التي تسهم في تنمية مهارات المتدربين وتعزيز صحتهم الجسدية والنفسية، وتربط العملية التدريبية بالجوانب المجتمعية والترفيهية.

من جانبه، أوضح عميد الكلية التقنية بالطائف الأستاذ خالد الغامدي أن مسار الهايكنق سيقام في وادي المخاضة بمركز الشفا ويبلغ طوله خمسة كيلومترات، مشيرًا إلى أن البرنامج المصاحب يتضمن زيارة سوق البلد التاريخي بالطائف والتجول في معالمه التراثية، إلى جانب أنشطة تفاعلية ومسابقات رياضية وثقافية لجميع المشاركين في مركز الشفا.

وأكد الغامدي أن الكلية تسعى من خلال استضافتها لهذه الفعالية إلى تعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية وربطها بالهوية الوطنية، وترسيخ القيم الإيجابية المرتبطة بالعزيمة والانضباط والعمل الجماعي، بما ينسجم مع أهداف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في بناء جيل مبدع وفعّال في خدمة الوطن.