شكرا لقرائتكم خبر مُحافظ الأحساء يستقبل قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالمحافظة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقدّم شكره للشيخ علي السلمان على جهوده خلال فترة عمله، مشيدًا بما قدمه لخدمة الدائرة والمستفيدين، ومهنئًا الشيخ عبدالخالق الحاجي بتوليه مهامه الجديدة ومتمنيًا له التوفيق والنجاح في قيادة أعمال الدائرة.
وأكد محافظ الأحساء أهمية تطوير الخدمات العدلية وتسريع إجراءات القضايا بما يحقق راحة المواطنين ويخدم أهالي المحافظة، في ظل ما تحظى به وزارة العدل بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.
واستمع إلى موجز عن أعمال الدائرة وجهودها الحالية والمستقبلية في خدمة المستفيدين، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق الإنجاز بسرعة وكفاءة.
وعبّر كل من الشيخ علي السلمان والشيخ عبدالخالق الحاجي عن شكرهما وامتنانهما لمحافظ الأحساء على الدعم والاهتمام المستمر بالدائرة وحرصه على متابعة الإنجازات وتطوير العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر مُحافظ الأحساء يستقبل قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.