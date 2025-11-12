شكرا لقرائتكم خبر وكيل وزارة الحج يدشن مبادرة " تمكين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن " ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهد حفل التدشين وكيل الوزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين د. محمد باطوق ، ومدير عام الإدارة العامة للتميز المؤسسي في الوزارة أ. سارة المغربي ، ورئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت) أ. محمد معاجيني ، والرئيس التنفيذي لأشرقت م. محمد بادغيش وأعضاء مجلس الإدارة .
وأوضح رئيس مجلس إدارة أشرقت أ. محمد معاجيني بأنهم قدموا خلال أيام المعرض حوالي 20 ورشة عمل ودورة منوعة استفاد منها 300 من الجنسين سواء من منسوبي مطوفي الدول العربية وأذرعتها التنفيذية إكرام الضيف ورحلات ومنافع ورواد أشرقت أو من مرتادي المعرض ، بحيث تحقق أكبر فائدة ممكنة.
وقدم الدورات وفق مدير إدارة الموارد البشرية في أشرقت أ. عبدالله فودة مختصين في كل المجالات من دكاترة ومهندسين حيث تنوعت مواضيعها بين الإدارة الاستراتيجية ومهارات التواصل واقتصاديات الحج والجودة والخدمات الأساسية وغيرها من المواضيع الميدانية المرتبطة بالحج .
وأبان فودة أنه تم منح المستفيدين من الدورات وورش العمل شهادة معتمدة من مركز ترخيص وتدريب العاملين في خدمة ضيوف الرحمن في الوزارة وأشرقت .
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لأشرقت المهندس محمد بادغيش أن تدشين المبادرة من قبل وكيل وزارة الحج والعمرة يعطيها قيمة إضافية ويحفّز منسوبي مطوفي الدول العربية وأذرعتها التنفيذية والمرتادين على المشاركة فيها والاستفادة من مخرجتها وذلك لتسليح العاملين في الحج بالأساسيات التي يحتاجونها في تقديم خدمة راقية تليق بضيوف الرحمن.
وأضاف: " تعمل أشرقت على تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن، تتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتطلعات وزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن".
