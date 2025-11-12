شكرا لقرائتكم خبر "عيادات الأعمال" في مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ تقدم استشارات لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصص مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ منطقة "عيادات الأعمال"، التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، ممثلةً في مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال؛ بهدف تقديم جلسات استشارية تهدف إلى دعم وتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في قطاع خدمات الحج.

وتُعقد العيادات بمشاركة 19 مستشارًا ومتخصصًا يمثلون مجالات متنوعة؛ تشمل تطوير نماذج الأعمال، والتسويق، والشؤون القانونية، والملكية الفكرية، والموارد البشرية، والعمليات اللوجستية، حيث تقدم كل عيادة جلسات مهنية تهدف إلى مساعدة المنشآت على تجاوز التحديات التشغيلية والإدارية، وتعزيز قدرتها على تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتُتيح هذه العيادات لرواد الأعمال فرصًا مباشرة للحصول على استشارات متخصصة في بيئة محفزة على الإبداع، وذلك عبر لقاءات فردية مع خبراء يمتلكون خبرات تراكمية في القطاعات الحيوية المرتبطة بالحج، بما يُسهم في تمكين المنشآت الناشئة من النمو المستدام وتوسيع نطاق أثرها الاقتصادي.

ويأتي إطلاق "عيادات الأعمال" ضمن توجه وزارة الحج والعمرة إلى تبنّي الابتكار وريادة الأعمال كركيزة لتطوير خدمات الحج، وتهيئة بيئة أعمال داعمة تحفّز التحول نحو اقتصادٍ معرفي مستدام، يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتمكين الكفاءات الوطنية.

يشار إلى أن المؤتمر بنسخته الخامسة يقام في مركز جدة سوبردوم، خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري، ويتيح جلسات وورش عمل علمية وإثرائية، وعددًا من الفعاليات المصاحبة؛ من بينها هاكاثون أنسنة المشاعر، وهاكاثون لوجستيات الحج، وتحدي إعاشة ثون لطُهاة ضيوف الرحمن، والملتقى نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحج، وملتقى تاريخ الحج والحرمين الشريفين الذي يوثق قرنًا من العناية بالمشاعر المقدسة.

يُذكر أن مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ في نسخته الخامسة، والذي يقام على مساحة 60 ألف متر مربع، يستقطب 225 متحدثًا محليًا ودوليًا، عبر أكثر من 80 جلسة حوارية، و60 ورشة عمل، بمشاركة 150 دولة، ويهدف إلى أن يكون منصة لبناء القدرات وتبادل الخبرات وتكامل الجهود على مدار العام.