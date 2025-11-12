شكرا لقرائتكم خبر "سجى" و"وارويك" العالمية توقعان اتفاقية لإطلاق علامة فندقية جديدة بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقّعت شركة سجى لحلول الضيافة (SHS)، إحدى شركات "سياد" القابضة، اتفاقية امتياز حصرية بين فنادق "سجى" في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبين المجموعة العالمية لفنادق ومنتجعات "وارويك"، لإطلاق علامة تجارية فندقية جديدة تحت اسم “Saja by Warwick Hotels”، ليقدما من خلالها تجارب ضيافة عالمية المستوى تنبع من الثقافة السعودية الأصيلة.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من المهندس المعماري ملهم خوقير، الرئيس التنفيذي لشركة سجى لحلول الضيافة (SHS) ونائب الرئيس للفنادق والمشاريع الفندقية في شركة سياد القابضة، وغسان الهندي، الرئيس التنفيذي للعمليات في فنادق ومنتجعات وارويك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور المهندس مهند خوقير، الرئيس التنفيذي لشركة سياد القابضة، والسيد وارن تشيو، نائب الرئيس التنفيذي لـ فنادق ومنتجعات وارويك.

وأعرب الطرفان عن تفاؤلهما بمستقبل هذه الشراكة المميزة، التي تمثّل محطة رئيسية في مسيرة سجى لحلول الضيافة (SHS)، وتوسع فنادق ومنتجعات "وارويك" في السوق السعودي، حيث تمنح الهوية الجديدة "سجى باي وارويك" للضيف تجربة سعودية راقية بطابع عالمي، تتكامل الأصالة فيه مع الابتكار لتقديم منتج فندقي متكامل يليق بمكانة المملكة وخصوصية مدنها المقدسة.

وتعكس الاتفاقية رؤية مشتركة بين الطرفين للجمع بين خبرة "سجى" العميقة في السوق المحلي، والعلامة العالمية الراقية لفنادق ومنتجعات "وارويك"، من أجل تقديم خدمات فندقية تتجاوز التوقعات، حيث تجسِّد الهوية الفندقية الجديدة معايير التصميم والخدمة العالمية مع الحفاظ على الأصالة الثقافية التي تميز تجربة الضيافة السعودية، بما يؤكد التزام شركة سجى المستمر بالتميز ورفع معايير الضيافة في كافة فنادقها.

وأشار المهندس المعماري ملهم خوقير إلى أن هذه الشراكة تمثّل خطوة نحو التوسع الإقليمي والدولي، وتُعزز من مكانة سجى لحلول الضيافة (SHS) كلاعب رئيسي في قطاع الضيافة السعودي.

وعبّر المهندس ملهم خوقير عن اعتزاز سجى بالشراكة مع مجموعة مرموقة مثل فنادق ومنتجعات وارويك، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في مسيرة توسع الشركة وتعزيز حضورها في أسواق الضيافة المحلية والدولية.

وأضاف: "هذه الاتفاقية لا تهدف فقط إلى رفع جودة الخدمات، بل إلى بناء تجربة ضيافة متكاملة تعكس طموحاتنا وتُبرز الهوية السعودية الأصيلة على المستوى العالمي، وتفتح المجال أمامنا لدعم الكفاءات الوطنية وتقديم برامج تدريبية تسهم في تطوير قطاع الضيافة السعودي بشكل مستدام".

من جانبه، أكد غسان الهندي أن فنادق ومنتجعات "وارويك" ترى في المملكة العربية السعودية أرضًا غنية بالفرص، حيث يُعد السوق السعودي اليوم، من أكثر الأسواق نموًا وحيوية على مستوى العالم في قطاع الضيافة، مدفوعًا برؤية المملكة 2030 التي جعلت من السياحة إحدى ركائز التنمية الوطنية. مضيفًا أن الشراكة مع "سجى" تعتبر البوابة المثالية لفنادق "وارويك" لتقديم خدماتها الراقية في المنطقة.

وأشار الهندي إلى أن الشراكة مع "سجى" تعود إلى خبرتها العميقة في إدارة وتشغيل الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفهمها الدقيق لاحتياجات السوق المحلي والضيوف، كما نؤمن أن هذه الشراكة تجمع بين الخبرة الدولية والمعرفة المحلية، وهو ما يجعلها نموذجًا ناجحًا للتعاون المستدام في قطاع الضيافة السعودي.

الجدير بالذكر أن شركة سجى لحلول الضيافة (SHS) هي إحدى شركات مجموعة "سياد القابضة"، وتعد من أبرز الشركات المتخصصة في تقديم الحلول الفندقية، وتشمل مجالات عملها تطوير الفنادق وإدارتها وتقديم الخدمات الاستشارية وتشغيل مجموعة من العلامات الفندقية المرموقة، مع التركيز على تقديم تجارب استثنائية للضيوف.