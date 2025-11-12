تابع الان خبر نائب وزير الصناعة السعودي يبحث تعزيز التكامل الصناعي بين السعودية ومصر في القطاعات الاستراتيجية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - بحث معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة خلال زيارته إلى جمهورية مصر العربية سبل تعزيز التكامل الصناعي بين السعودية ومصر، وتنمية الاستثمارات المشتركة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية، والأجهزة الطبية، ومكونات السيارات.

وعقد معاليه سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين المصريين وقادة القطاع الخاص، حيث التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، وتم خلال اللقاء استعراض فرص التعاون في سلاسل القيمة والتبادل التجاري للسلع الصناعية، وبحث الحوافز والممكنات التي تقدمها المملكة للمستثمرين في إطار رؤيتها لتطوير قطاع الصناعة وجذب الاستثمارات النوعية.

كما التقى المهندس ابن سلمة رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي، وناقشا سبل دعم التكامل الصناعي الثنائي بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز وصول الصادرات السعودية إلى الأسواق الأفريقية، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص من استثمار الفرص الواعدة في مجالات الأدوية وأجزاء السيارات ومكونات السكك الحديدية.

وشهد نائب الوزير خلال الزيارة افتتاح معرض ومؤتمر النقل والصناعة لأفريقيا والشرق الأوسط المقام في القاهرة، حيث اطلع على أحدث الابتكارات والحلول في مجالات النقل الذكي والمستدام. كما قام بعدد من الزيارات الميدانية للمصانع المصرية الرائدة مثل “Mobica” و”Valeo” و”وادي النيل إشتيو لايف ساينس” و”يوتوبيا للأدوية”، واطلع على خطوط الإنتاج والتقنيات المستخدمة في تطوير الكفاءة التشغيلية.

وأكد ابن سلمة خلال لقاءاته الثنائية مع رؤساء الشركات، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة تهدف إلى تطوير وتوطين صناعات السيارات والأدوية والأجهزة الطبية، وتعزيز مكانة المملكة مركزًا إقليميًا رائدًا في هذه الصناعات، مشيرًا إلى أن التعاون الصناعي مع مصر يُسهم في بناء سلاسل إمداد متكاملة تدعم النمو الصناعي في البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، عبر توطين الصناعات المتقدمة، وتوسيع نطاق الشراكات الصناعية مع الدول العربية، بما يعزز التنمية المستدامة ويدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي.