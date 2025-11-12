تابع الان خبر السعودية تعرب عن تعازيها لتركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية شرق جورجيا حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعربت المملكة العربية السعودية، عبر وزارة الخارجية، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للجمهورية التركية الشقيقة في ضحايا حادث تحطم طائرة عسكرية وقع في منطقة سغناغي بشرق جمهورية جورجيا، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها تضامن المملكة العربية السعودية الكامل ووقوفها إلى جانب حكومة وشعب تركيا في هذا الحادث الأليم، معربة عن مواساتها لأسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

ويأتي هذا الموقف امتدادًا لنهج المملكة الثابت في التضامن الإنساني ومساندة الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات والمحن، تأكيدًا لقيم الأخوة والتعاون التي تربط المملكة وتركيا بعلاقات تاريخية راسخة.