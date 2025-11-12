تابع الان خبر التمرين البحري “الموج الأحمر 8” يواصل مناوراته في جدة بمشاركة عربية ودولية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تواصل القوات المشاركة في التمرين البحري الموج الأحمر 8، الذي تستضيفه القوات البحرية الملكية السعودية، تنفيذ سلسلة من المناورات العسكرية في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي بمدينة جدة، بمشاركة قوات بحرية من مصر والأردن وجيبوتي والسودان واليمن، إلى جانب مراقبين من باكستان وموريتانيا.

ويهدف التمرين إلى تعزيز الجاهزية القتالية ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين القوات المشاركة، من خلال تطبيق سيناريوهات ميدانية تحاكي التهديدات البحرية الحديثة، مثل مكافحة الإرهاب والقرصنة وعمليات التهريب، إضافة إلى حماية السفن التجارية وتأمين خطوط الملاحة الدولية.

وشهدت المناورات تنفيذ تشكيلات بحرية متنوعة وتمارين دفاع ساحلي وعمليات بحث وإنقاذ، إلى جانب تدريبات مخصصة لحماية الممرات البحرية والمياه الإقليمية، بما يسهم في رفع كفاءة الوحدات المشاركة وتعزيز قدراتها العملياتية.

ويأتي تنظيم هذا التمرين ضمن جهود القوات البحرية الملكية السعودية لتعزيز التعاون العسكري الإقليمي وتبادل الخبرات، بمشاركة أفرع من القوات المسلحة السعودية تشمل القوات البرية والجوية ووحدات من حرس الحدود، بهدف دعم منظومة الدفاع المشترك، وترسيخ الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر.