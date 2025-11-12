تابع الان خبر السعودية تشارك في قمة الشركات الناشئة لمجموعة العشرين بجنوب أفريقيا حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - شاركت المملكة العربية السعودية في قمة الشركات الناشئة التابعة لمجموعة العشرين (Startup20)، التي تُعقد في مدينة جوهانسبرج بجمهورية جنوب أفريقيا خلال يومي 13 و14 نوفمبر 2025م، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، رئيس الشركات الناشئة لمجموعة العشرين، وبرعاية من شركة نيوم الداعمة للقمة والمشاركة في تعزيز حضور الشركات السعودية في المحافل الدولية.

وضم وفد المملكة عددًا من ممثلي الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي، إلى جانب نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين السعوديين، لاستعراض التجارب الوطنية في تطوير منظومة ريادة الأعمال، وبحث فرص التعاون مع الشركاء العالميين لتوسيع نطاق استثمارات الشركات الناشئة على المستوى الدولي.

وتهدف المشاركة إلى تسليط الضوء على المبادرات الوطنية التي تعزز الابتكار وتدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتمكين رواد الأعمال في مختلف المجالات التقنية والإبداعية.

وتأتي هذه المشاركة استمرارًا لجهود المملكة في بناء بيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار، ضمن إطار مجموعة العشرين التي تجمع أبرز قادة الاقتصاد وصُنّاع القرار حول العالم.