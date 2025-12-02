شكرا لقرائتكم خبر تدشين معرض «مبتكرون 2025» في «تقني الشرقية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة المهندس صالح بن عبدالله الحوشاني، فعاليات معرض «مبتكرون 2025»، الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في المنطقة الشرقية، بدعم من صندوق المتدربين الرئيس، وسط حضور واسع يعكس الاهتمام المتزايد بالابتكار وتمكين المواهب الوطنية.

وشهدت الفعاليات استعراض 14 مشروعا مبتكرا جاءت بوصفها خلاصة مرحلة التصفيات التي خضع لها 65 متقدما ومتقدمة، لتتأهل منها المشاريع الأبرز للمنافسة ضمن فعاليات المعرض، إذ تولى تقييم المشاريع 6 محكمين متخصصين وفق معايير دقيقة ركزت على جودة الابتكار وأثره وإمكانات تطبيقه، مما أسهم في إبراز المشاريع الأكثر نضجا واستعدادا للعرض.

وتتضمن فعاليات المعرض برامج تدريبية مصاحبة تشتمل على نحو 80 ورشة عمل متخصصة موجهة للزوار والمتدربين، تستهدف إكساب أكثر من 800 مشارك ومشاركة مهارات تقنية ومعرفية متنوعة، تتناول موضوعات نوعية تعزز الوعي التقني وتدعم تطوير المهارات من أبرزها: أساسيات برمجة الروبوت، وكن حذرا كن واثقا، ومن البريد الوارد إلى الرد الذكي.

وأكد المهندس الحوشاني أن تنظيم «مبتكرون 2025» يعكس التزام المؤسسة بتعزيز بيئة الابتكار وتطوير مهارات المتدربين، مشيرا إلى أن هذه الفعالية تسهم في إتاحة فرص تدريبية ومعرفية تدعم جاهزية الشباب للمستقبل، وتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويجسد تدشين «مبتكرون 2025» التزام التدريب التقني في المنطقة الشرقية بتمكين الشباب، وتحفيز مبادراتهم الابتكارية، وتقديم منصات داعمة تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية.