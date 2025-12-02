شكرا لقرائتكم خبر «منشآت» تبدأ جولتها في السيليكون فالي مع 6 شركات سعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» جولتها الموسعة لمنظومة ريادة الأعمال السعودية والممتدة لـ5 أيام في منطقة السيليكون فالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحضور 6 شركات سعودية متسارعة النمو في عدة قطاعات متنوعة، وذلك ضمن مبادرة الهيئة لتحفيز الشركات المليارية المحتملة وتمكينها من التوسع الدولي.

ونظمت «منشآت» في اليوم الأول 4 جلسات وورش عمل مع العديد من رواد رأس المال الجريء ومؤسسي شركات «اليونيكورن»، مثل المؤسس والرئيس لمركز السيليكون فالي للابتكار الدكتور أندريه كونوف، والشريك في Botan Investments إيليا غرون، والشريك في Cooley LLP تارا كابسوتو، وسريجيث موهان من منظومة StartX للشركات الناشئة بجامعة ستانفورد؛ وذلك بهدف تطوير خطط عمل الشركات السعودية الست، وتعزيز استراتيجيات التوسع، وبناء شبكات دولية تساعد على النمو والتطور، إضافة إلى التحضير لرحلة الطرح العام الأولي.

وشملت جولة اليوم الأول زيارة جامعة ستانفورد، التي تؤدي دورا محوريا كونها بيئة حاضنة للشركات الناشئة، وتعد أحد أهم محركات الابتكار في المنطقة، إذ أسهمت أبحاث الجامعة وخريجوها في تأسيس العديد من الشركات الكبرى، واختتمت فعاليات اليوم الأول بإقامة حفل عشاء مع نخبة من الرياديين وقادة كبرى شركات «اليونيكورن» بالعالم.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من المشاركات الدولية التي تهدف من خلالها «منشآت» إلى تسليط الضوء على الشركات السعودية الواعدة، وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال لتوسيع شبكات أعمالهم؛ من خلال الالتقاء بمجموعة من قادة الصناعة وريادة الأعمال من مختلف دول العالم.