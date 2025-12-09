شكرا لقرائتكم خبر تركي الفيصل يفتتح النسخة الثالثة من أيام المروية العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية يوم الأحد، النسخة الثالثة من أيام المروية العربية التي ينظمها المركز وتستمر يومين.

وجاءت هذه النسخة، امتدادا لمسار معرفي يسعى إلى إعادة بناء السردية العربية ضمن أفق نقدي يستعيد عناصر القوة في الثقافة العربية والإسلامية، ويركز على الأطر التي شكلت الذات العربية الثقافية والحضارية، وعلى الأطر التي تشكل معرفة الإنسان العربي بنفسه وتاريخه ومجتمعه، ويربط هذا المسار بمشروعات المركز البحثية في التراث والفكر والفنون.

وتناول الأمير تركي في كلمته الافتتاحية اللحظة التأسيسية التي ارتقت فيها العربية بظهور الوحي، مشيرا إلى أن هذا التحول بدأ مع نزول القرآن الكريم حين «أخذ العرب بسحر بيانه»، ومع تعاظم مكانة الكتابة «تحول الخط العربي إلى وعاء لكلام الحق - جل وعلا - فبدأت رحلة الفن العربي الإسلامي.

وأكد أن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية حمل هذه الرؤية منذ تأسيسه، فحول كنوزه ومقتنياته إلى «مروية عربية» تقرأ عبر الفن والمعرفة.

وأشار إلى أن التعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم يعكس هذا التوجه، ويؤسس لشراكة معرفية تعيد الاعتبار للسردية العربية عبر برامج «المروية العربية».

بدوره نوه المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور محمد ولد أعمر في كلمته، بالمكانة التي يحتلها مركز الملك فيصل بوصفه منارة للبحث العلمي في العالم العربي، مؤكدا أن انعقاد أيام «المروية العربية» يتوافق مع رؤية المنظمة في صون التراث العربي وتحصين حضوره في الوعي الحديث، وأن المشروع يشكل خطوة محورية في إعادة بناء المروية العربية على أسس نقدية تستعيد الحضور الحضاري للعرب عبر تاريخهم العلمي والفكري، وتربط بين الإبداع واللغة والهوية ومسارات التحديث.

وتأتي النسخة الثالثة امتدادا للنسخة الأولى من «المروية العربية» التي عقدت في شعبان 1444هـ (فبراير 2023م)، وتركزت على نقد المروية الكلاسيكية واستجلاء رحلة انتقال العلوم من العرب وإليهم، مؤكدة أن استعادة الدور الحضاري تبدأ من وعي الأمة بتاريخها وذاتها، وكذلك النسخة الثانية التي عقدت في شوال 1445هـ (مايو 2024م)، وأعادت قراءة ثقافة الصحراء بوصفها الذاكرة الأولى التي تشكلت فيها اللغة والخيال والقيم، مستندة إلى إرث دراسات البداوة، وجهود روادها في توثيق الحياة الصحراوية وطبقاتها الثقافية.