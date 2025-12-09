شكرا لقرائتكم خبر 23 طالبا وطالبة بتعليم مكة يتأهلون للمعرض المركزي «إبداع 2026 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق 23 طالبا وطالبة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة إنجازا علميا متميزا، بتأهلهم إلى المعرض المركزي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2026»، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالشراكة مع وزارة التعليم، بهدف اكتشاف الموهوبين والموهوبات وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع علمية، ضمن مسار المشاريع البحثية والعلمية التي يخوضها آلاف الطلبة على مستوى المملكة.

ويأتي هذا التأهل ثمرة لجهود حثيثة بذلها الطلبة طوال مراحل المنافسة، مدعومين ببرامج تدريبية وإشراف أكاديمي قدمته إدارة تعليم مكة عبر منظومة من المختصين في مجالات البحث والابتكار، ويعكس هذا الإنجاز الاهتمام الكبير الذي توليه الإدارة لرعاية الموهوبين وصناعة جيل مبتكر يمتلك مهارات المستقبل.

وعبرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن اعتزازها بالطلبة المتأهلين، مؤكدة أن هذا التفوق يعكس قدراتهم العلمية وتميزهم البحثي، مقدمة شكرها لهم ولأسرهم ومعلميهم على ما قدموه من جهد وإصرار، متمنية لهم المزيد من النجاحات في المراحل المتقدمة من المنافسة، وتمثيل المنطقة والمملكة بأفضل صورة.

ويأتي المعرض المركزي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2026، ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج النوعية التي تستهدف تعزيز التنافس العلمي، وتطوير مهارات البحث والابتكار، وصقل قدرات الطلبة الموهوبين، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار.