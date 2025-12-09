شكرا لقرائتكم خبر هيئة المياه تحصد لقب جينيس للأرقام القياسية لأكبر واحة ابتكار للمياه في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة السعودية للمياه (SWA) عن إنجاز عالمي بارز خلال افتتاح مؤتمر وجوائز الابتكار المدفوع باستدامة المياه (IDWS 2025) في جدة، حيث تم الاعتراف رسميا بالهيئة من قبل جينيس للأرقام القياسية لتشغيل أكبر واحة ابتكار للمياه على مستوى العالم، وهو إنجاز يعزز ريادة المملكة في حلول المياه (التحلية، والتقنيات المائية المتقدمة، وإدارة المياه المستدامة.)

ويؤكد هذا الإنجاز الدور المتنامي للمملكة إقليميا ودوليا للابتكار في قطاع المياه، بدعم من الأولويات الوطنية والاستثمار المستمر في البنية التحتية والتميز الابتكاري والتحول الرقمي.

وينضم هذا الاعتراف إلى سلسلة من ألقاب جينيس التي حققتها الهيئة عبر قدرات معرفية في حلول المياه (التحلية، وكفاءة الطاقة، وأنظمة المياه الاستراتيجية)، مما يرسخ مكانة المملكة كواحدة من أبرز المساهمين عالميا في الابتكار.

وقد أعلن عن هذا الإنجاز في اليوم الأول من IDWS 2025 بحضور قادة المرافق العالمية، ورواد التكنولوجيا، والمستثمرين، والجامعات والمؤسسات البحثية الدولية، الذين تجمعهم منصة المؤتمر لمعالجة التحديات المائية الأكثر إلحاحا، وتبادل الحلول القائمة على البيانات، وتعزيز تبني التقنيات التحويلية في العالم.