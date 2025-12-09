شكرا لقرائتكم خبر 640 مرفقا بلديا في جازان.. تجربة سياحية نابضة بالحياة ومتنفس ترفيهي للجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتضن منطقة جازان 640 مرفقا بلديا من المتنزهات والملاعب والمماشي، لتشكل لوحة طبيعية ساحرة تجمع المساحات الخضراء الواسعة والمرافق الحديثة ومسارات المشي والرياضة المدروسة بعناية، ما يمنح الزوار تجربة ترفيهية متكاملة لا تقتصر على الاسترخاء والاستجمام فحسب، بل تعكس أيضا جمال الطبيعة وروح السياحة في المنطقة.

وفي مدينة جيزان والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، أسهمت المتنزهات والملاعب والمماشي في تعزيز الإقبال على التنزه وممارسة الرياضة، إذ جهزت الأمانة 296 متنزها تشمل الحدائق والواجهات البحرية، و189 ممشى بطول 160 كلم، إضافة إلى 155 ملعبا، ضمن جهود برنامج جودة الحياة، استعدادا لاستقبال زوار مهرجان شتاء جازان 2026، الذي ينطلق في 25 ديسمبر الحالي تحت شعار «مهرجان جازان.. كنوز الطبيعة»، مما سيتيح للزوار الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والفعاليات الثقافية وسط أجواء طبيعية ساحرة تعكس التنوع البيئي والتراثي الفريد للمنطقة.

وأكدت أمانة جازان أن تطوير المتنزهات الترفيهية والمماشي والملاعب الرياضية يمثل أولوية استراتيجية لتعزيز السياحة الداخلية ورفع جودة الحياة، تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتركز المشروعات الجديدة على ابتكار فعاليات ومهرجانات تضفي أجواء من المرح والبهجة على مرتاديها، وتحسين المرافق القائمة وإنشاء المزيد من المرافق من خلال مبادرة «بهجة»، لتعزيز الرفاهية المجتمعية وخلق تجربة سياحية متكاملة للزوار من داخل المملكة وخارجها.