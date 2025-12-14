شكرا لقرائتكم خبر ورشة عمل في «كتاب جدة» حول فلسفة التربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت مي الناهض ورشة عمل بعنوان «كيف نصنع بيئة تعليمية تفكر: مدخل فلسفي للتربية الحديثة»، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي في معرض جدة للكتاب 2025.

وتناولت الورشة المفاهيم التربوية لدى كبار العلماء، مرورا بمعايير التربية وأسسها، وصولا إلى أحدث الدراسات التي وسعت من آفاق هذا الحقل الحيوي.

وأشارت الناهض إلى أن اللافت في المشهد التربوي أن جميع المختصين يجمعهم هدف مشترك، يتمثل في تطوير العملية التعليمية سعيا لسعادة الفرد، مؤكدة أن التعليم يرتكز إلى 3 غايات رئيسية هي: التأهيل، والتنشئة الاجتماعية، والتذويت.

وبينت الأستاذة الناهض أن التنشئة تشمل ما يكتسبه الطفل من عادات في الملبس والمأكل وطريقة التخاطب والتعامل مع الآخرين، ويقصد بالتذويت حرية الإنسان في أن يفعل أو يمتنع عن الفعل.

وتضمنت الورشة عرضا لعدد من الدراسات التربوية تحت مسمى «المعضلات»، ومحاولة إسقاطها على بعض الإشكالات التربوية المعاصرة، بهدف قياس مدى اتساقها معها واستجلاء الحلول الممكنة لها، مؤكدة أن التربية عملية تقوم على الفهم والتحفيز وبناء الوعي، بما يوسع من قابلية المتعلم لاستقبال المعرفة والتفاعل معها.

ويستقبل معرض جدة للكتاب زواره يوميا من الساعة 12 ظهرا حتى 12 منتصف الليل، عدا يوم الجمعة، إذ يبدأ الحضور الساعة 2 ظهرا، مقدما باقة واسعة من الفعاليات الثقافية التي تشمل الندوات الحوارية والأمسيات الشعرية وورش العمل.