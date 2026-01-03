الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 3 يناير 2026 11:19 مساءً - تعرف على كيفية تحميل لعبة بريخا Breekha السعودية وطريقة لعبها 2026

لعبة بريخا أول لعبة رعب سعودية إنتاج مشترك بين MBC ونيوم، حيث تم الإعلان فبراير الماضي عن تأسيس أول استديوهات خاصة بألعاب AAA في الشرق الأوسط، يأتي ذلك ضمن رؤية السعودية 2030 للتطوير الشامل، ومنها مجال صناعة الألعاب وتطويرها، حيث تم التصريح من قبل فريق Addu Studio عن تقديم لعبة رعب نفسي.

طريقة لعبة بريخا Breekha

كشفت الأنباء عن طريقة لعبة بريخا كما يلي:

لعبة رعب نفسي من منظور الشخص الذي يلعبها أول مرة.

تم تصميم اللعبة لتكون مناسبة مع اجهزة الأندرويد والآيفون فون وأجهزة سطح المكتب.

تتكون من مشاهد جرافيك.

ستركز على التحقيق حول طائفة سرية لها طقوس محرمة.

دورك أنت كلاعب أنك تلعب دور المحقق لهذه الطائفة المشؤومة.

سوف تدور أحداثها في مدينة جدة وشوارعها مما يعطي تأثير واقعي للاعب.

تم إمدادها بمؤثرات صوتية وصور واقعية لزيادة الإثارة والمغامرة لدى اللاعب.

تحتوي اللعبة على مشاهد عنف لا ينصح للأطفال دون 10 سنوات بمشاهدة اللعبة، حتى لا يقوموا بتقليد تلك المشاهد العنيفة.

ستبدأ بدقة متوسطة، وسوف يتم تطويرها بعد الإصدار التجريبي.

كيفية تحميل لعبة بريخا السعودية

يمكنك تحميلها مباشرة طبقا لنوع الجهاز المستخدم في اللعب كما يلي:

لعبة بريخا متاحة للتحميل المجاني على أجهزة الأندرويد.

تنزيلها على أجهزة الآيفون.

تستطيع تحميلها على أجهزة الكمبيوتر من خلال متجر Steam.

سوف تكون متاحة لأجهزة البلاي ستيشن والاكسبوكس.

سيتم طرح روابط تحميل اللعبة قريبا من قبل الشركة المنتجة فى مطلع عام 2026.

مميزات لعبة Breekha

المتوقع للعبة بريخا أن تكون لها الصدارة من بين جميع الألعاب العربية الآخرى، حيث تتميز بما يلي:

تتميز بجرافيك متوسط مما يجعلها أكثر سلاسة على أجهزة الأندرويد الآيفون.

مؤثرات صوتية وصورية ممتازة ABK مما تضفي مزيد من الواقعية للاعب.

لا تتطلب مواصفات عالية لتشغيلها على مختلف الأجهزة الذكية.

أجواء اللعبة تم تجسيدها بدقة شديدة من الأحياء الشعبية بمدينة جدة.

محرك اللعبة Unreal Engine 5.

أول لعبة عربية من مطور مستقل، تنافس في أسواق الألعاب العالمية.

فريق مطور لعبة Braakha بريخا للرعب النفسي

فريق العمل القائم على تنفيذ تلك اللعبة الواعدة كالتالي:

مطور اللعبة هو عبدالله البلوشي هو مخرج ومصمم اللعبة.

مصمم الجرافيك ورسومات ثلاثية الأبعاد هو فواز إسحاق.

يطمح فريق عمل اللعبة لتصميم لعبة واعدة تليق بمكانة المملكة العربية السعودية لتنافس بها الأسواق العالمية، ويكون لها الصدارة العربية، فهو يعمل على خروج إصدار للعبة ذات بصمة قوية وجودة عالية ويؤمن بإمكانية النجاح.