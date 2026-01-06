الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 03:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةمتى يطبق العفو الملكي الجديد 1447 في السعودية .. وما هي شروط التقديم به ؟

متى يطبق العفو الملكي الجديد 1447 في السعودية .. وما هي شروط التقديم به ؟

تؤمن المملكة بأهمية الاندماج الاجتماعي ومنح الفُرص الثانية، لذا تُصدر في الأعياد والمناسبات العامة قرار بالعفو الملكي لبعض المجرمين، أو تخفيف العقوبات المقدرة لهم إيمانًا منها بقدراتهم، وتسعى لتعزيز الثقافة لاندماجهم سريعًا مع المواطنين والعمل من أجل نهضة المجتمع وازدهاره في المستقبل، فلا يتقدم دون مساندة أبنائه.

شروط التقدم بالعفو الملكي الجديد

عُمر السجين أقل من ثمانية عشر عامًا، أو تخطى عُمر الستين للرجال أو النساء.

إتمام السجين نصف فترة العقوبة المقررة أيًا كانت مدتها.

أن تكون قضية السجين من ضمن القضايا الذي يشملها العفو الملكي.

لا بُد أن يكون سجله السلوكي طيلة فترة السجن يمتاز بالتعامل الحسن دون افتعال مشاكل.

حرص السجين على حضور جلسات إعادة التأهيل المقدمة للدعم النفسي لِما واجه السجناء.

أن يكون سلوك السجين بعد العفو حسن؛ حيث يتم مراقبته لفترة للتأكد من ذلك.

إذا كان السجين ممن لديهم ديون متعثرة، أو من هم نساء ساهموا في قضايا قطعية.

الإقرار بالالتزام بتوجيهات السلطة، وعدم التعرض لأي من المواطنين السعوديين.

متى يطبق العفو الملكي السعودي الجديد؟

ما إن توافرت الشروط المقررة في السجين فإنها يحصل على العفو الملكي إمّا بالخروج للنور أو تخفيف العقوبة، ويُصدر القرار كما أشرنا في المناسبات والأعياد ليجتمعوا بعوائلهم والفرحة معًا.

قضايا يشملها العفو الملكي السعودي

الاحتيال.

المخالفات المرورية.

الجرائم الإلكترونية.

تقديم شيكات دون رصيد.

التواطؤ التجاري.

السطو والسرقة.

تعاطي المخدرات.

مخالفات عقوق الوالدين.

التستر على الجرائم بكافة أشكالها.

خطوات التقدم للحصول على العفو الملكي السعودي

الدخول إلى منصة أبشر من هُنــــــا .

اختيار خانة “أبشر أفراد”.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة لتسجيل الدخول.

من بين الخدمات المتاحة ينقر على “العفو الملكي”.

إدخال البيانات المطلوبة، ثم النقر على “موافق”.

الضغط على أيقونة “تقديم”، وانتظار ظهور نتيجة التقدم.

يسعى المسؤولين في المملكة السعودية لإنشاء مجتمع متسامح يغلب عليه الحب والأُلفة، ولهذا أصدر سمو الأمير قرار بالعفو الملكي للسجناء، ولكن يُطبق على من توافرت فيهم شروط محددة.