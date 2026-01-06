الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 03:03 صباحاً - منصة دروب تسجيل دخول 1447 للتسجيل في الدورات والبرامج التدريبية

كثر البحث عن منصة دروب تسجيل دخول، إذ تعد منصة دروب من إحدى المنصات المنسوبة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية، والتي تهدف إلى تقديم المزيد من الدورات التدريبية بشهادات معتمدة، ومن خلال جريدة لحظات نيوز سنوضح لكم آلية تسجيل الدخول في منصة دروب.

منصة دروب تسجيل دخول

يمكنك تسجيل الدخول لحسابك من خلال منصة دروب بشكل إلكتروني عبر اتباع الخطوات الآتية:

اذهب مباشرةً إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة دروب “من هنا“. اضغط على علامة التبويب “تسجيل الدخول”. قم بالنقر على زر “النفاذ الوطني الموحد”. انقر على أيقونة “اسم المستخدم وكلمة المرور”. أدخل رقم الهوية الوطنية، وكلمة المرور التي تتعلق بحساب أبشر. اضغط على علامة التبويب “تسجيل الدخول”. اكتب رمز التحقق المرسل في رسالة نصية عبر الجوال المسجل في أبشر. انقر على أيقونة “تحقق”. بذلك تم تسجيل الدخول لحسابك عبر منصة دروب. انقر على قائمة “الدورة التدريبية”. انتقي الدورة المراد التسجيل بها. اضغط على علامة التبويب “سجل الآن”. انقر على أيقونة “ابدأ الآن”. قم بالبدء في الدورة التدريبية؟، وبعد الانتهاء من الدورة، قم بحل جميع الأسئلة المطلوبة منك؛ كي تتمكن من الحصول على الشهادة

طريقة إنشاء حساب في منصة دروب

إليكم خطوات إنشاء حساب في منصة دروب:

توجّه مباشرةً إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة دروب “من هنا“. اضغط على علامة التبويب “إنشاء حساب المتواجدة في صفحة الرئيسية. قم بتسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد. ستنتقل إلى منصة دروب مرة أخرى. قم بتدوين كافة البيانات المطلوبة منك في الخانات الفارغة. انقر على أيقونة “حفظ”. قم بالنقر على الرابط المرسل عبر البريد الإلكتروني من أجل توثيق الحساب. أدخل كافة المعلومات المطلوبة منك. اضغط على علامة التبويب “احفظ التغييرات”. بذلك تم إنشاء حساب بنجاح في منصة دروب، يمكنك التسجيل في الدورات.

شروط التسجيل في دورات دروب

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر كي يتمكن من التسجيل في منصة دروب، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

لا بد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

من الضروري أن يتراوح عمر الفرد ما بين 22 عامًا حتى 40 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس على الأقل.

من الضروري أن يكون المتقدم لديه حساب في منصة دروب.

يقتضي على المتقدم ألا يكون مسجلًا في أي دورة أخرى أثناء فترة التسجيل.

طرق التواصل مع منصة دروب

أتاحت منصة دروب العديد من طرق التواصل مع الأفراد في المملكة العربية السعودية، والتي جاءت على النحو التالي:

لقد بينا لكم طريقة منصة دروب تسجيل دخول كي تستفيد من الدورات التدريبية المقدمة من خلال منصة دروب، كما وضحنا لكم شروط التسجيل في منصة دروب.