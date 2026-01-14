شكرا لقرائتكم خبر «المتاهة» تجربة روائية في مهرجان الكتاب والقراء بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مهرجان الكتاب والقراء بالطائف فعالية «المتاهة»، وذلك ضمن الفعاليات التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة.

واعتمدت التجربة على 3 تحديات زمنية متتابعة، يخوض فيها الزائر مهمات ذهنية سريعة ضمن عد تنازلي لا يتجاوز 3 دقائق، مع نظام محاولات متدرج يتيح استكمال المسار حتى الوصول إلى المرحلة النهائية.

وسجلت نتائج المشاركين وفق معيار الزمن ودقة إنجاز المهمات، ليمنح من يتمكن من اجتياز المحطات الثلاث ختم «الناجي»، المؤهِل للمشاركة في جوائز المهرجان، فيما يوجه غير المجتازين إلى مخرج آمن بعد انتهاء الوقت.

وجاءت فعالية «المتاهة» ضمن أنشطة تهدف إلى تقديم الأدب بصيغ معاصرة، وتحويل عناصر الرواية إلى تجربة حية تدمج القراءة بالتفاعل السمعي والبصري، بما يعزز المشاركة الثقافية ويقرب الأدب من مختلف فئات الزوار.