«حكاية طفل» تثري خيال الأطفال في مهرجان الكتاب والقراء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عرف مهرجان الكتاب والقراء بالطائف زواره على فعالية «حكاية طفل»، التي تقدم تجربة تعليمية ترفيهية تحول القصة إلى مشهد حي، وتتيح للأطفال معايشة أجواء الحكاية وتمثيل شخصياتها بأصواتهم وتعابيرهم، في مساحة تجمع بين الأدب والمسرح، ضمن فعاليات المهرجان الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة.

ويقدم ركن «حكاية طفل» خطوات تفاعلية تبدأ باختيار القصة وتقسيم الأدوار بين الأطفال، ثم تدريبهم على الحوار والحركة بأسلوب مبسط يعزز فهم الشخصيات والقدرة على التعبير عنها، وصولًا إلى الصعود على المسرح وتقديم عرض تمثيلي أمام الحضور، يعكس تفاعل الأطفال وحماسهم، قبل أن تُختتم التجربة بالتقاط الصور التذكارية.

ويهدف الركن، المخصص للفئة العمرية من 7 إلى 12 سنة، إلى تعزيز الثقة بالنفس، وتنمية مهارات التعبير الشفهي، وتطوير مهارتي النطق والإلقاء، في أجواء تجمع بين المتعة والتعلم والاكتشاف المسرحي، بما يسهم في ترسيخ علاقة الطفل بالقراءة والحكاية بأسلوب تفاعلي معاصر وترفيهي جاذب.