شكرا لقرائتكم خبر رئيس جامعة أم القرى يطلق المنصة الالكترونية بالهوية الرقمية الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، المنصة الإلكترونية لجامعة أم القرى بهويتها الرقمية الجديدة، والمتوافقة مع كود التصميم الموحد الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية؛ الذي يهدف إلى توحيد تجربة المستخدم الرقمية عبر مواقع الجهات الحكومية، ورفع مستوى الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الالكترونية.

وروعي في تصميم المنصة الالتزام بأفضل المعايير العالمية لتجربة المستخدم (UX) وسهولة الاستخدام (Usability)، بما يضمن وضوح المحتوى، وسلاسة التصفح، وسرعة الوصول إلى المعلومات والخدمات، مع تحسين قابلية القراءة، وتوافق التصميم مع مختلف الأجهزة الذكية.

كما شمل التطوير توحيد هيكلة الموقع الالكتروني بما ينسجم مع هيكلة مواقع الجهات الحكومية، وتوحيد فهرس التنقلات الداخلية؛ الأمر الذي يسهل على المستفيدين الانتقال بين مواقع الجهات المختلفة دون الحاجة إلى تعلم أنماط تصفح جديدة، ويعزز الاتساق البصري والوظيفي.

وتم توحيد القوائم الرئيسة والتنقل بين الصفحات وفق تنظيم منطقي واضح، يتيح الوصول السريع للمستفيد إلى القطاعات والخدمات الأساسية؛ مما يسهم في تحسين رحلة المستخدم داخل المنصة.

ويأتي هذا التطوير في إطار جهود جامعة أم القرى لبناء منظومة رقمية متكاملة، تعكس التزامها بالتحول الرقمي، وتواكب مستهدفات الحكومة الرقمية، وتسهم في تقديم تجربة رقمية موثوقة وعالية الجودة لجميع المستفيدين.