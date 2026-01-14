شكرا لقرائتكم خبر «تعليم مكة» تحقق المركز الثالث وطنيا في التسجيل بأولمبياد «نسمو» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة المركز الثالث على مستوى المملكة في عدد الطلبة المسجلين في أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني «نسمو»، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة، في إطار دعم الموهوبين وتنمية القدرات العلمية والرياضية لدى الطلبة.

وبلغ عدد الطلبة المسجلين 1895 طالبا وطالبة، يمثلون 191 مدرسة من مدارس تعليم مكة المكرمة، في مؤشر يعكس مستوى الوعي بأهمية المشاركة في البرامج الوطنية النوعية، وحرص الميدان التعليمي على اكتشاف ورعاية الموهوبين، وتعزيز تنافسيتهم العلمية في مجالي العلوم والرياضيات.

ويعد أولمبياد «نسمو» أحد البرامج الوطنية الهادفة إلى نشر ثقافة التميز العلمي، وتحفيز الطلبة على التفكير الإبداعي، وبناء قاعدة علمية تسهم في إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة محليا ودوليا، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري.

وأكدت إدارة تعليم مكة المكرمة أن ما تحقق يأتي نتيجة تكامل الجهود بين الإدارات التعليمية والمدارس والمعلمين وأولياء الأمور، والدعم المستمر لبرامج الموهبة والتميز، ومتابعة الطلبة وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في المسابقات الوطنية.