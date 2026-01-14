شكرا لقرائتكم خبر هيئة النقل تصدر مؤشر شركات توصيل الطرود البريدية من حيث عدد الشكاوى المصعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للنقل، أن قطاع الطرود البريدية سجل أكثر من 57 مليون شحنة وطرد بريدي خلال الربع الرابع من 2025، مما يعكس النمو المتواصل في خدمات توصيل الطرود وارتفاع الطلب على التجارة الالكترونية والخدمات اللوجستية في المملكة.

وأكدت الهيئة، ضمن نشرتها الإحصائية الربعية، أن مؤشر أداء شركات توصيل الطرود البريدية، الذي يقيس عدد الشكاوى المصعدة إليها، سجل تفاوتا في مستوى الشكاوى بين الشركات خلال هذه الفترة؛ حيث سجلت شركة FedEx أعلى عدد بواقع 25 شكوى لكل 100 ألف شحنة، تلتها شركة UPS بـ9 شكاوى، بينما جاءت شركة Aramex بـ8 شكاوى.

فيما سجلت شركة GFS عدد شكاوى بلغ 7 لكل 100 ألف شحنة، تلتها شركة سبل بـ6 شكاوى، وبلغ عدد الشكاوى في كل من شركات SMSA، وريد بوكس، وDHL، وStarlinks أربع شكاوى لكل منها، ثم شركة Naqel بـ3 شكاوى، وشركة J&T بالعدد نفسه، وشركة iMile بشكوتين، وأخيرا شركة Ajex بشكوى واحدة.