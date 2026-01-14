شكرا لقرائتكم خبر «استثمر في السعودية» شريك استراتيجي لمؤتمر التعدين الدولي الخامس 2026 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى المملكة «استثمر في السعودية» في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي 2026 بوصفها شريكا استراتيجيا، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك بتنظيم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الفترة 13 - 15 يناير 2026 بمدينة الرياض تحت شعار «المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد».

وتهدف الشراكة إلى استعراض الممكنات الرئيسية التي عملت على توفير بيئة تنظيمية جاذبة عبر حوافز وإعفاءات ضريبية، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فرص الاستثمار وتعزيز فرص الاستثمارات الواعدة في قطاع التعدين والمعادن، والإمكانيات الاستثمارية والتحولات الاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية، وتعزيز الهوية الاستثمارية للمملكة في المحافل والمناسبات العالمية.

ويبرز جناح «استثمر في السعودية» خلال مشاركته الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات التعدين والمعادن الذي يعد تطويره من الأولويات إذ يشكل الركيزة الثالثة للصناعات لتنويع الموارد الاقتصادية للمملكة، إضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الثنائية؛ بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين للتعرف على فرص الاستثمار والشراكات المتاحة والخدمات والحوافز التي تقدمها للمستثمرين.

يذكر أن قطاع الثروة المعدنية يعتبر من أهم الثروات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول، وأن انعقاد مؤتمر التعدين الدولي يعكس أهمية قطاع التعدين في العالم، وتأثيره على الانتعاش الاقتصادي، وأثره الكبير على مستقبل العديد من الصناعات التي تمثل أولوية كبيرة.