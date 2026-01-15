شكرا لقرائتكم خبر إطلاق رسمي للمكتبة الرقمية للدراسات التعدينية العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت أعمال الاجتماع التشاوري العاشر للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة، وذلك تزامنا مع انعقاد فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الذي تحتضنه العاصمة الرياض خلال الفترة 13 - 15 يناير الحالي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة عدد من الوزراء العرب والمسؤولين والخبراء المعنيين بقطاع الثروة المعدنية في 19 دولة عربية، بالإضافة إلى ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ورفع المدير العام للمنظمة المهندس عادل صقر الصقر، في كلمته الافتتاحية، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لما توليه القيادة الرشيدة من دعم ثابت لمسيرة العمل العربي المشترك، وما تحمله من رؤية طموحة لمستقبل أكثر ازدهارا واستدامة.

وأكد الصقر أن المنظمة تواصل تنفيذ برامجها وأنشطتها، استجابة للتوجيهات الكريمة للوزراء، مبرزا أن هذا الاجتماع يستعرض حزمة من المبادرات الفنية، الحالية والمستقبلية، الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية العربية، وتعزيز التكامل في سلاسل القيمة المرتبطة بها.

وأعلن المدير العام أن الاجتماع يشهد الإطلاق الرسمي للمكتبة الرقمية للدراسات التعدينية العربية، التي أعدّتها المنظمة تنفيذا لتوصيات الاجتماع السابق، لتكون مرجعا معرفيا متخصصا يدعم صُنّاع القرار والباحثين، مؤكدا التزام المنظمة بمواصلة تنفيذ أنشطة نوعية تُلبي تطلعات وطموحات الدول الأعضاء.

من جانبه أوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية السفير محمد صالح العجيري، أن الاجتماعات التشاورية حول شؤون قطاع الثروة المعدنية شكلت ولا تزال منصة محورية لتوجيه مسار تطويره وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، منوها بالتزام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بمتابعة تنفيذ توصيات الاجتماعات التشاورية السابقة وترجمتها إلى أنشطة واقعية وبرامج تطويرية تسهم في دعم منظومة قطاع التعدين العربي بصفته أحد الركائز الرئيسية للتنمية الاقتصادية في الدول العربية.

وأعرب السفير العجيري عن تقديره لجهود الإدارة العامة للمنظمة لحرصها على تنفيذ برامجها بما يواكب أهداف التنمية المستدامة 2030، وعلى الجهود المبذولة في إطار تعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية.

وأشاد بتبني المنظمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن أهدافها لتعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية وتحقيق الاستدامة، وعقدها ومشاركتها في العديد من الفعاليات في هذا الإطار، وقيامها بدمج تطبيقات هذه التقنية في المشاريع والمبادرات التي تشرف عليها، وفي أساليب عملها، ومواصلة المنظمة لنشاطها في مجال تنسيق المواقف العربية بالمحافل الإقليمية والدولية.

بدوره ثمن وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس الاجتماع الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الجهود الكبيرة التي تبذلها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين ودورها الحيوي في تعزيز التنسيق بين الدول العربية في مجال الثروة المعدنية.

أشاد بشكل خاص بإطلاق وتشغيل «المنصة العربية لمعادن المستقبل»، عادا إياها خطوة رائدة نحو رقمنة الفرص الاستثمارية وإبراز الإمكانات الجيولوجية العربية للعالم بكل شفافية واحترافية.

وأكد الخريف أن دعم هذه المنصة وتزويدها بالبيانات والمعلومات المحدثة ليس عملا إجرائيا بل استثمارا مباشرا في مستقبل عربي أكثر حضورا وتأثيرا.

وتطرق الخريف إلى عرض تجربة المملكة في تطوير قطاع التعدين، مؤكدا أنه انعكاس لرؤية المملكة 2030 التي جعلت التعدين ركيزة ثالثة للصناعة الوطنية، حيث عملت المملكة خلال السنوات الماضية على تطوير بيئة القطاع بمنهج شامل، تشريعا وتنظيما وتمكينا واستثمارا في البيانات والبنية التحتية للمعرفة.

وأوضح أن المملكة اليوم تجاوزت مرحلة بناء الأطر، وانطلقت بثقة إلى مرحلة التمكين والتوسع وتعظيم الأثر، حيث أسهمت الاستثمارات في برامج المسح الجيولوجي وإعادة التقييم في رفع القيمة التقديرية للثروات المعدنية لتصل إلى نحو 9.37 تريليونات ريال.