«المساحة الجيولوجية» تعقد أعمال اجتماع هيئات المسح الجيولوجي الدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالرياض، أعمال اجتماع هيئات المسح الجيولوجي الدولية ضمن مؤتمر التعدين الدولي 2026، الذي يمثل محطة لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود بين خبراء القطاع حول العالم بما يسهم في تجاوز التحديات التي تحد من قدرات أعمال المسح الجيولوجي عالميا.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني، أن الاجتماع الذي جمع 45 جهة من 36 دولة، ركز على تحسين الوصول إلى البيانات الجيولوجية الحيوية وتعظيم قيمتها الاجتماعية والاقتصادية، لدعم التنمية المسؤولة والمستدامة للموارد الأرضية، وتعزيز دور المسوحات الجيولوجية كأداة محورية في صنع القرار وجذب الاستثمار.

وأشار الشمراني إلى إطلاق 3 مجموعات تنسيق دولية تعنى بتنمية المواهب الجيولوجية، وإتاحة البيانات بتكاليف معقولة، وتطوير مراكز تميز دولية، بمشاركة الهيئة بصفتها المنسق ونائب الرئيس، مبينا أن هذه المجموعات تشكل شبكة متنامية لتحويل التوافقات الدولية إلى مبادرات مشتركة وبرامج عملية، وصياغة أجندة الاجتماع السنوي للمسوحات الجيولوجية بما يواكب أولويات القطاع عالميا.