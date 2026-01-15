شكرا لقرائتكم خبر أمانة الشرقية تستعرض نتائج تحسين المشهد الحضري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، الاجتماع الأسبوعي الدوري بحضور الوكلاء ومديري الإدارات ورؤساء البلديات لمناقشة سير خطة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري ونتائج مؤشرات الأداء للبلديات، وذلك بمقر الأمانة.

واستعرض الاجتماع غرفة عمليات تحسين المشهد الحضري، التي شملت التغطية الرقابية والبلاغات عبر رصد المناطق ذات الأولوية، حيث بلغ إجمالي الملاحظات حتى 13 يناير 2026 عدد 792 ملاحظة، منها 212 CRM و 154 معلقة و 426 جاري معالجتها، مع الإشارة إلى أكثر البلديات بلاغات في نطاق المناطق ذات الأولوية.

ونوقشت الرقابة على المباني تحت الإنشاء وشهادة امتثال المباني 2026، حيث بلغ المكتمل على المستهدف 1694، والمكتمل خارج المستهدف 4486، فيما يبلغ مستهدف (2026) 4563، إضافة إلى الزيارات الرقابية الميدانية بالتنسيق مع مسؤولي مسار امتثال المباني في بلدية شرق الدمام.

وتطرق الاجتماع إلى جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري لعام 2025، شملت إصلاح وتأهيل 5,780,758.00 م2 من الحدائق وملاعب الأطفال، وتهذيب وزراعة 8,637,489.00 من الأشجار والورود، وإزالة 1,602,851.62 م3 من مخلفات البناء والهدم، ودهان 816,843.00 مترا طوليا من الأرصفة، ومعالجة وضع 187,531.00 حاوية نظافة، وإصلاح 957,215.43 م2 من حفر الشوارع، وإصلاح 255,283.00 م2 من تآكل الأرصفة، وإزالة 25,103.00 م2 من الكتابات المشوهة، وإزالة 39,443.00 من التحويلات والحواجز الخرسانية، وإصلاح 27’403.00 عمود إنارة، وإزالة 3,841.00 لوحة دعائية مخالفة، وإصلاح 3,014.00 لوحة إرشادية، ومعالجة وضع 3,216.00 من الباعة الجائلين، وإصلاح 1,002.00 من محولات الكهرباء، وإزالة 3,892.00 من السيارات التالفة، وإزالة 1,056.00 مظلة وهنجر، وإزالة 1,213.00 حوش واستراحات ومخيمات، وإصلاح 1,279.00 واجهة مبانٍ.

وجرى عرض فيديو لجهود بلدية الدمام في تأهيل وتطوير وأنسنة المدينة.

واختتم الاجتماع بعرض تقرير بلاغات التشوه البصري للفترة من 01 / 01 / 2026 حتى 08 / 01 / 2026، حيث بلغ إجمالي البلاغات 2132 بلاغا و569 طلبا ضمن 1640 منطقة مستهدفة، مع مناقشة جودة معالجة بلاغات ديسمبر 2025.