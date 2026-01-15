شكرا لقرائتكم خبر 55 جهة ثقافية ودار نشر محلية ودولية تشارك في مهرجان الكتاب والقراء بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



استقطب مهرجان الكتاب والقراء بالطائف، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، مشاركة 55 جهة ثقافية ودار نشر محلية ودولية، ضمن حضور يعكس تنوع مؤسسات صناعة الكتاب والقراءة والمحتوى، ويعزز تكامل منظومة العمل الثقافي في المهرجان. وشهدت منطقة «الدرب» حضور مؤسسات وجمعيات أكاديمية وإعلامية ومهنية تعنى بدعم الأدب والقراءة والبحث والترجمة وصناعة النشر، إلى جانب مبادرات وطنية تسهم في تمكين المواهب وتأهيل المحتوى ودعم المنتجات الإبداعية. وأتاحت منطقة دور النشر للزوار الاطلاع على أحدث الإصدارات الأدبية والبحثية والعلمية، والتواصل المباشر مع الناشرين والكتاب والمهتمين، بما يدعم العلاقة بين صانع المحتوى وقارئه ويعرف بتجارب وأصوات جديدة. وتأتي مشاركة الجهات ودور النشر بوصفها عنصرا رئيسيا في هوية المهرجان، بما يعكس تطور بيئة النشر واتساع الاهتمام بالكتاب.

