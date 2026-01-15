شكرا لقرائتكم خبر «تحد نفسك» تعزز تفاعل زوار مهرجان الكتاب والقراء بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد مهرجان الكتاب والقراء بالطائف، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في متنزه الردف، إقبالا واسعا من الزوار خلال أيامه الأولى، ضمن برنامج يضم 270 فعالية موزعة على 4 مناطق رئيسة: الدرب والفِناء والمطل والصرح، بما أتاح حضور أمسيات أدبية وفنية ومسارات تفاعلية وأنشطة للأطفال والعائلات.

وسجلت فعالية «تحد نفسك» تفاعلا لافتا بمشاركة نحو 120 مشاركا يوميا، عبر تجربة تفاعلية باستخدام جهاز «تابلت» يطرح 7 أسئلة مرتبطة بمحتوى الأجنحة والتفعيلات في المناطق الأربع، بما يعزز متعة الاكتشاف والتفاعل.

ويهدف المهرجان إلى ترسيخ القراءة بوصفها ممارسة مجتمعية ودعم المحتوى الأدبي والمعرفي وإبراز الإبداع السعودي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.