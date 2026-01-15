شكرا لقرائتكم خبر «صانع القصة» يثري خيال الطفل في مهرجان الكتاب والقراء بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مهرجان الكتاب والقراء بالطائف ركن «صانع القصة»، ضمن برامج الأطفال المغامرين بوصفه تفعيلة تعليمية موجهة للأطفال، تهدف إلى تنمية الخيال وتحفيز القدرات السردية، عبر تجربة تفاعلية مبسطة تمكن الطفل من تأليف قصته الأولى في بيئة تعليمية ممتعة.

واستهدفت الفعالية الفئة العمرية من 4 إلى 7 سنوات، واعتمدت أسلوبا يراعي الفروق الفردية بين الأطفال، دون اشتراط امتلاك مهارات كتابية متقدمة، إذ يشرك الطفل في بناء القصة من بدايتها، من خلال اختيار بطل الحكاية وعناصرها الأساسية، وصياغة تسلسلها السردي باستخدام الصور والكلمات والخيارات التفاعلية.

وتهدف التفعيلة إلى صقل مهارات الأطفال اللغوية والتعبيرية، وتشجيعهم على التحدث أمام الجمهور بثقة، ضمن إطار يدمج التعلم باللعب، ويعزز حضور الطفل بوصفه صانعًا للقصة، بما يسهم في تنمية قدراته على التركيب اللغوي، والتعبير اللفظي، وسرد الحكاية.