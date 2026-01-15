شكرا لقرائتكم خبر المنتدى السعودي للإعلام 2026 يفتح ملف الرياضة السعودية عالميا ومحتوى جيل Z ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بين مدرجات تمتلئ بالنجوم وشاشات لا تغادر يد الجيل الجديد، تتشكل ملامح مرحلة مختلفة للرياضة السعودية. في المنتدى السعودي للإعلام الذي ينطلق في العاصمة الرياض خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026، وتلتقي جلستان على أرضية واحدة: كيف تتقدم الرياضة السعودية عالمياً بخطوات نمو واضحة؟ وكيف يتحول هذا الزخم إلى محتوى رياضي رقمي يستهوي جيل Z ويقاس أثره لحظة بلحظة؟ والقاسم المشترك هنا هو الانتقال من إنجازات يراها العالم إلى منظومة مستدامة تدار باحتراف، وتروى قصتها بلغة العصر.

وتضع جلسة «الرياضة السعودية عالميا: خطوات النمو»، أساس النقاش حول عناصر التنافسية في الصناعة الرياضية، بدءا من خصخصة الأندية السعودية ودورها في رفع الكفاءة وتعزيز القدرة على المنافسة، ويطرح المحور بوصفه مدخلا لإعادة صياغة علاقة النادي بالسوق: إدارة أكثر رشاقة، واستثمار أكثر دقة، وحوكمة تساعد على تحويل الطموح إلى نتائج قابلة للقياس. وفي محور «الدوري السعودي كنموذج للوصول إلى العالمية»، تتجه البوصلة نحو صورة الدوري في الخارج وكيف يبنى نموذج يقرأ عالميا؟ والتركيز هنا على النموذج بما يعنيه من معايير وانتظام وتراكم؛ فالعالمية في الرياضة تصنع عبر منظومة متماسكة، تتقدم بخطوات واضحة وتتجنب القفزات غير المحسوبة.