«الفنون البصرية» تفتح باب التقديم للدورة الثانية من «إقامة التقاء»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الفنون البصرية فتح باب التقديم للدورة الثانية من النسخة الثالثة لـ«إقامة التقاء» في حي جاكس بالدرعية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة برامج الإقامات الفنية في المملكة، وإثراء المشهد الفني محليا ودوليا.

وتقدم النسخة الثالثة من البرنامج عبر 3 دورات، تمتد كل منها 3 أشهر، بمشاركة 15 فنانا وقيما فنيا من داخل المملكة وخارجها، فيما شهدت النسختان السابقتان مشاركة أكثر من 70 فنانا وممارسا فنيا من مختلف أنحاء العالم.

ويحظى المشاركون خلال فترة الإقامة بتمويل كامل، وأستوديوهات عمل مخصصة، وبرامج إرشاد فني وتطوير مهني، إلى جانب ورش عمل ومحاضرات وزيارات ميدانية.

وتختتم كل دورة بفعالية الاستوديو المفتوح، حيث يقدم المشاركون مشاريعهم أمام الجمهور والمؤسسات الثقافية والشركاء، كما توفر الإقامة سكنا ممولا بالكامل، ودعما للإنتاج، وفرصا للتجريب الفني ضمن بيئة تعاونية تجمع الفنانين والخبراء والمجتمع المحلي.

ويرتكز برنامج إقامة التقاء على 3 ركائز رئيسة هي: الابتكار، والتحول، والاستدامة، التي تشكل الإطار المفاهيمي للبرنامج وتوجه مساراته الفنية والتطويرية.

وأكدت الهيئة، أن التطوير المستمر لبرنامج إقامة التقاء يأتي انسجاما مع أهدافها في تمكين الممارسين الإبداعيين، وتعزيز مكانة الرياض مركزا ثقافيا إقليميا، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الثقافة والفنون في صميم التنمية المستدامة، وتسهم في توسيع دور القطاع الإبداعي في الاقتصاد الوطني.

ويعد برنامج إقامة التقاء إحدى المبادرات الرئيسة للهيئة في دعم بيئات الإقامة الفنية، وبناء مجتمع فني متنوع ومتجدد، إذ يستمر استقبال طلبات التقديم حتى 5 فبراير 2026، على أن تعلن تفاصيل الدورتين اللاحقتين تباعا، وتقدم الطلبات عبر المنصة الرقمية للهيئة، مع اشتراط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، والتفرغ الكامل طوال فترة الإقامة.