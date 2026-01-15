شكرا لقرائتكم خبر الهيئة السعودية للسياحة وهيئة تطوير منطقة حائل تنظمان أكبر مسيرة لسيارات الدفع الرباعي لكسر الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس​ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية كريمة من الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير منطقة حائل، تستعد منطقة توارن التاريخية في شمال غربي حائل؛ التي ارتبط اسمها بسيرة حاتم الطائي؛ لاحتضان أحد الفعاليات النوعية العالمية، في حدث فريد تستضيف من خلاله أكبر مسيرة لسيارات الدفع الرباعي على مستوى السعودية والمنطقة والعالم، وذلك يوم الجمعة الموافق 16 يناير 2026م، لكسر الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس.

وتقام هذه الفعالية بتنظيم من قبل كل من الهيئة السعودية للسياحة وهيئة تطوير منطقة حائل، وتحت رعاية كل من هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية وبيت الثقافة، وبدعم من 14 جهة حكومية من ضمنها أمارة منطقة حائل والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وفي مشهد يجسد روح المغامرة ويوثق تفرد البيئة في المنطقة وتنوع تضاريسها، تنطلق ما يقارب 700 مركبة في مسيرة صحراوية، يبلغ طولها 7 كيلومترات غير ممهدة؛ في حدث يعزز من مكانة حائل كوجهة شتوية، ووجهة رئيسية للمغامرات البرية، إضافة لإسهام هذه الفعالية في تنشيط الحركة الاقتصادية عبر رفع مستوى الطلب على الإيواء والخدمات والمرافق.

ويُنتظر أن يسهم هذا الحدث في إبراز قدرة السعودية على تنظيم فعاليات عالمية ضخمة وفق أعلى المعايير، وفي تقديم تجربة استثنائية تعكس التطلعات نحو صناعة أحداث نوعية تستقطب الزوار، وتُظهر ما تزخر به السعودية من مقومات طبيعية وثقافية وتاريخية فريدة.