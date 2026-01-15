تابع الان خبر الموروث الثقافي المصري يثري فعاليات مهرجان زيتون الجوف الدولي 2026 حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - يُسهم الموروث الثقافي المصري في إثراء تجربة زوار مهرجان زيتون الجوف الدولي 2026، من خلال عروض تراثية وفنية متنوّعة تشهدها فعاليات النسخة التاسعة عشرة التي تنظمها أمانة منطقة الجوف في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا، وتستمر لمدة 10 أيام حتى 17 يناير الجاري.

ويتابع زوار المهرجان باقة من العروض الحركية والاستعراضية والرقصات الشعبية التي تعكس تنوع الثقافات العالمية، بمشاركة عدد من الدول، من بينها مصر، وإسبانيا، وإيطاليا، وتركيا، وسوريا، وفلسطين، والأردن، حيث تبرز هذه العروض ملامح الفنون الشعبية والأزياء التراثية والموروث الثقافي لكل دولة في أجواء تفاعلية تجمع بين الترفيه والمعرفة.

ويتعرف الحضور من خلال هذه المشاركات الدولية على جوانب متعددة من ثقافات الشعوب وفنونها، وسط تفاعل واسع مع العروض الموسيقية والاستعراضات الفلكلورية، إلى جانب المسيرات الكرنفالية اليومية، ومن أبرزها مسيرة “رولي بولي” التي تضفي أجواءً احتفالية على أيام المهرجان.

وتحظى الفنون الشعبية السعودية بحضور لافت ضمن الفعاليات، من خلال عروض سامري الجوف، والدحة السعودية، والعرضة، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الزوار، وعكست عمق الموروث الثقافي المحلي وتنوعه.

وضمن فعاليات المهرجان، يقدّم “مطبخ الزيتون” تجربة فريدة تمزج بين النكهات العالمية، حيث يجتمع طهاة من ثلاث قارات لتقديم أطباق متنوعة من المطابخ السعودي، والمصري، والتركي، والفلسطيني، والإيطالي، والإسباني، والأردني، والسوري، في مشهد يعكس تلاقي الثقافات عبر فنون الطهي.

وتدخل منتجات الزيتون وزيته في إعداد العديد من الأطباق المقدّمة بنسب مختلفة، من بينها الكبسة، والسلطات، والمكرونة، والتبولة، والمحاشي، وورق العنب، والبرياني، والشاورما، وغيرها من الأكلات التي تستقطب عشاق المذاق المميز.

ويشهد مطبخ الزيتون إقبالًا ملحوظًا من العائلات والشباب، إضافة إلى اهتمام السيدات والفتيات بالتعرف على طرق إعداد الأطباق وأسرار الوصفات العالمية، ما يجعل هذه الفعالية واحدة من أبرز محطات الجذب في مهرجان زيتون الجوف الدولي 2026.