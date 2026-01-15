تابع الان خبر معرض التعدين الدولي بالرياض يرسم مستقبل التصنيع بمشاركة مصرية ودولية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - افتتح معرض التعدين الدولي في مدينة الرياض فعالياته المصاحبة للنسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، وبمشاركة واسعة من وزراء ومسؤولين دوليين، ورؤساء تنفيذيين لكبرى شركات التعدين والصناعة من مختلف دول العالم، ليؤكد مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة التعدين والمعادن.

ويُعد المعرض منصة عالمية بارزة تجمع تحت مظلتها أكثر من 285 راعيًا وعارضًا يمثلون نخبة الشركات الرائدة في مختلف مراحل سلسلة القيمة التعدينية، بدءًا من أعمال الاستكشاف والتنقيب، مرورًا بالاستخراج، ووصولًا إلى المعالجة والتصنيع المتقدم.

وشهد المعرض حضورًا دوليًا لافتًا، من خلال مشاركة أجنحة رسمية لـ11 دولة من أبرز الدول المؤثرة في قطاع التعدين، من بينها أستراليا، وكندا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، والسويد، والنمسا، والبرازيل، ومصر، والمغرب، وباكستان، بما يعكس البعد الدولي للحدث وأهميته على خارطة الصناعة العالمية.

ويقدم المعرض تجربة متكاملة للزوار والمستثمرين عبر أربع مناطق رئيسة، تشمل المعرض الخارجي المخصص لعرض أحدث المعدات والآلات الثقيلة، والمنطقة التقنية التي تستعرض حلول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعدين، إضافة إلى المعرض الداخلي الذي يضم كبرى الشركات المحلية والعالمية، ومنطقة الاستكشاف التي تسلط الضوء على الشركات الناشئة وشركات التنقيب الصغيرة ودورها في الاكتشافات المستقبلية.

وأوضح المشرف العام على مؤتمر التعدين الدولي علي المطيري أن المعرض يعكس التطور المتسارع الذي تشهده الرياض لتصبح مركزًا عالميًا للصناعات التعدينية، مشيرًا إلى أن الحدث بات منصة رئيسة لعقد الشراكات الاستراتيجية، واستعراض أحدث التقنيات الداعمة لبناء قطاع تعدين مستدام ومسؤول.

وتزامن انطلاق المعرض مع الاجتماع الوزاري الدولي الخامس، الذي يضم مسؤولين رفيعي المستوى من أكثر من 100 دولة، إلى جانب فعاليات “يوم التواصل المعرفي” الذي يناقش قضايا الجيولوجيا والتقنية والاستدامة في قطاع التعدين.